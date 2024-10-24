Yatırımcı çeken tarım uygulamaları

Tarımsal teknolojiye dayalı fikirler, Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminde önemli pay sahibi olmaya başladı. Tarımsal üretime yönelik yeni çözümler sunan işletmelerin sayısı hızla artarken, yatırımcılar da gıda krizinin etkisiyle bu girişimleri radarına alıyor. Küresel gıda krizinde tarımsal üretimin önemi ortaya çıktı. Özellikle küçük arazilerde büyük verim alınmasını sağlayan, israfı ve ürün kaybını en aza indiren modern tarım uygulamaları popüler hale geldi.

Kısa sürede birçok yerli tarım teknolojileri önemli yatırımlar alıyor. Aynı zamanda, tarımda girişimcilere yönelik teşvik ve desteklerin tabana yayılmasıyla birlikte yeni girişimler üretimde söz sahibi olmaya başladı. Tarımsal üretimi teknolojiyle birleştiren birçok yerli girişim, önemli yatırım almayı başarıyor. Türkiye’de de tarımsal teknoloji girişimlerinin örnekleri hızla artıyor.





TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİ ARTIYOR

Yatırımcı ilgisinin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor. Türk oyun sektörünün kısa sürede gösterdiği başarının bir benzeri de tarımsal girişimlerde yaşanabilir. Yerli tarım girişimleri, kitle fonlamayla kısa süre içerisinde dünya pazarına adını duyurabilir.

Yeni nesil üretim modellerinin pazar payını artırmasıyla birlikte, çiftçilerin kısa sürede yüksek verim almasını sağlayan ve yüksek gelir imkanı sunan girişimler, önemli yatırımlar alıyor. KOSGEB destekleriyle, solucan gübresi üretimi, büyükbaş hayvanlar için yem üretimi, çilek yetiştiriciliği, kuaponik yetiştiricilik ve mantar yetiştiriciliği gibi birçok alanda önemli girişimler doğdu. Bu firmalar, elde ettikleri teşviklerle kısa sürede yurt dışı pazarına açılmaya başladı. Yeni nesil tarımsal üretim fikirleri son dönemlerde popülaritesini iyice arttırdı.





ÇİFTÇİ DESTEKLENDİ

Her yıl girişimcilik konusunda birbirinden farklı fikirler ve teoriler geliyor. Türkiye’de her zaman büyük bir öneme sahip olan tarımda yaşanan gelişimlerle yeni nesil girişimcilik modelleri ortaya çıkıyor. Hükümetin verdiği destek ile birlikte son dönemlerde tarımda girişimcilik örnekleri daha çok modern tekniklerle desteklenmeye başlandı. Girişimcilerin ilgisi hem devlet desteklerinin hem de bankacılık sektörünün tarıma yoğunlaşmasını sağladı ve finansman çeşitlendi.











