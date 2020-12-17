Yatırımcının ilgisi zirvede

Ekonomide yeni dönem söylemiyle birlikte yerli ve yabancı yatırımcının Borsa İstanbul’a ilgisi arttı. Geçen ay 1.657 artarak 1 milyon 867 bin 221’e ulaşan yerli gerçek yatırımcı sayısı, son 13 aydır rekor tazeliyor. Kasımdaki artışla birlikte Borsa İstanbul’daki yerli yatırımcı sayısı üst üste 16 ay artarken, bu performansla Borsa İstanbul tarihindeki en uzun soluklu yükseliş rekoru da geliştirildi.

Konuyla ilgili Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulunan Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, yatırım ortamının iyileştiğinden bahsederek, “Para ve maliye politikalarında koordinasyon bekleniyor, ana odak noktası olarak enflasyonla mücadele öne çıkartılıyor ve politika aksiyonları şu ana kadar çizilen çerçeve ile uyumlu devam ettiriliyor. Bu algı değişikliği yatırımcının davranışına ve bakış açısına da yansıyor. Yılın önceki dönemlerinde de düşen faiz ortamı ve yayılan likidite bolluğu yatırımcıyı getiri arayışına soktu ve yerli yatırımcıyı daha fazla BİST’e yönlendirdi” dedi.

DİJİTALLEŞME ETKİLİ OLDU

Erkan, dijitalleşme dönemi, uzaktan sözleşme yapılabilmesi gibi kolaylıklar sayesinde de yatırımcının borsaya daha fazla ilgi gösterdiğini belirterek, şöyle devam etti: “Evde çalışma dolayısıyla ek getiri elde etme isteği, insanların bu konuda kendini geliştirmesi, aynı zamanda yeni gelen yatırımcı profilinin de kısa vadede getiri elde etme isteği nedeniyle hisseleri daha az süre elinde tutması yeni dönemde yerli yatırımcıdaki artışın getirdiği yeni durumlar oldular. Son dönemde ekonomide normalleşme algısı ise, yerli yatırımcı kadar yabancı yatırımcı nezdinde de karşılık görüyor.”

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