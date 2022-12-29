Ekonomi Yeni asgari ücret kararı Resmi Gazetede
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeni asgari ücret kararı Resmi Gazete'de

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücretin 2023 yılı için brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlenmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Haber Merkezi AA
Yeni asgari ücret kararı Resmi Gazetede
Foto/arşiv

Kararda, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 39. maddesiyle Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 522. maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 7 Aralık'ta başladığı çalışmalarını 22 Aralık tarihine kadar sürdürdüğü belirtildi.

Yapılan 4 toplantı sonucunda; son toplantıya işçi temsilcilerinin katılmamalarına karşılık, "Milli seviyede tek asgari ücret tespitine, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında 333 lira 60 kuruş olarak tespitine, asgari ücret desteğinin 2023 yılı Ocak ila Haziran döneminde 250 TL olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerilmesine, kararın 1 Ocak 2023'de yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanmasına" toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.

Kararın gerekçesinde, asgari ücretin "ödenmesi zorunlu olan en az ücret" olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir. Asgari ücretin belirlenmesi sırasında Komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve 2023 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir. İşte bu çerçevede hareket eden Komisyonumuz; işçinin günlük asgari ücretini 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında 333 lira 60 kuruş olarak belirlemiştir. Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 11. maddesi kapsamında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca tespit edilen asgari ücretin 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe gireceği öngörülmüştür."

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