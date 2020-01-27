Yeni Clio’ya teşvik geliyor

Renault MAİS merakla beklenen ve Türkiye’nin en çok satan B hatchback segment aracı olan yeni Clio’yu tanıttı. Antakya’da yapılan ve OYAK Üst Yönetiminin de katıldığı tanıtımda konuşan Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, Haziran’da satışa sunulacak olan Bursalı hibrit Clio için de devlete ÖTV teşviki için başvuruda bulunduklarını söyledi.

Clio iç görünüm

HİBRİT TEŞVİĞİ İÇİN BAŞVURUYU YAPTIK

Hibrit motorların Türkiye için yeni olduğunu söyleyen Çağdaş, “Sadece bir marka bu konuyla ilgili Türkiye’de faaliyet gösteriyordu. Hibritte başka bir marka ürün sunmadığı için yalnızca bu marka teşvikten yararlanıyordu. Biz tabi gerek OYAK Renault olarak, gerekse Renault MAİS olarak gerekli çalışmaları yaptık bununla alakalı ve teknik anlamda gerekli kamu makamlarına sunduk. Başvurumuza cevap bekliyoruz. Ben hibrit sistemlerde tüm markaları kapsayıcı bir değişikliğin yakın zamanda olacağını düşünüyorum. Diğer marka nasıl alıyorsa bizimde ÖTV anlamında bir teşvik desteği almamız şeklinde olabilir. Öte yandan bizim temennimiz Bursa’da üretilen hibrit Clio’daki motorun diğer modeller için de kullanılmasıdır. Ama Renault markası şimdilik sadece Clio’da hibrit kararı aldı. İlerleyen dönemlerde zaman içerisinde diğer modellerde de göreceğimize eminim” diye konuştu.

CLİO SEGMENTİN AÇIK ARA LİDERİ

Clio koltuk dizaynı

Hibrit dışındaki motor seçeneklerinin tamamını Şubat’ta satışa sunacaklarını belirten Renault Mais Genel Müdürü, “Renault markası için Clio çok önemli bir model. Türk işçiliği içinde çok önemli bir adım. İlk çıkarıldığı gündem bu yana dünyada 15 milyonun üzerinde satılmış bir modelden bahsediyoruz. B segmentinde Türkiye’de 300 bin adetten fazla satılmış bir modelden bahsediyoruz. Geçtğimiz yıl Clio segmentinde yüzde 46 pay aldı” açıklamasında bulundu.

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ERTELENMİŞ TALEBİ DİKKATE ALIYORUZ

2020 yılı pazar tahminlerini de açıklayan Berk Çağdaş, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de son 2-3 yılda değişkenlik gösteren bir pazar var. Araç parkının yaşı, beklentiler ve ertelenmiş talep var. Özellikle filoda yenilenmemiş bir yapı görüyoruz. Tüm bunları ele aldığımızda 550 bin adet ile 600 bin adet aralığında bir pazar öngörümüz var. Pazarda 700-750 bin adet tahmin eden ana oyuncular var. Bu beklentilerin farklı olduğunu olduğunu gösteriyor. Bizim tahminimizin üzerinde yüzde 10 yüzde 15 sapma olursa yukarı yönlü ürün temin etme üzerine yeniden planlamamızı yapabilecek kabiliyete sahibiz. Bunun eksi yönde olması halinde ise üretimimizi kısacak kabileyete de sahibiz. 2020’de pazar payımızı yüzde 18’in üzerine çıkarmak ve kârlı bir şirket olmak için çalışıyoruz.”

4 BENZİN 2 DİZEL MOTORLA GELDİ

1.0 SCe, 1.0 TCe ve 1.3 TCe benzinli motorları da ürün gamına ekleyen Yeni Clio, Türkiye’de yeni nesil dört benzinli ve iki dizel olmak üzere zengin bir motor seçeneği ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. Benzinli manuel: 1.0 SCe 72 bg, Turbo 1.0 TCe 100 bg / Benzinli otomatik: Turbo 1.0 TCe X-Tronic 100 bg ve Turbo 1.3 TCe EDC 130 bg / Dizel manuel: 1.5 Blue dCi 85 bg ve 1.5 Blue dCi 115 bg. Yeni Clio, Türkiye’de Joy, Touch ve Icon olmak üzere üç donanım seviyesi ile 111 bin liradan başlayan fiyatlarla 12 Şubat 2020 tarihinden itibaren satışa sunuluyor.

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ESKİ CLİO 2021’E KADAR DEVAM

Clio

Bu yıl içinde Clio’nun eski kasa üretimine devam edeceklerini söyleyen Renault Mais Pazarlama Direktörü Levent Timur, “Yüzde 75 yeni yüzde 25 ise eski kasa üretimi şeklinde olacak. Sadece benzinli manuel turbo verisyon olacak eski modelimizde. 2021 yılın başına kadar üretilecek eski model daha sonra bitecek. Bu bahsettiğimiz modeller eski kasa Clio ve Clio Sport Tourer. Hibrit Clio’nun tanıtımı Haziran’da gerçekleşecek. Clio’yu Türkiye’de bu tarihe kadar beklememizin sebebi ise X-Tronic seçeneğinin gelecek olması idi. Gelir gelmez tanıtım için düğmeye bastık. Yeni Clio’nun yerlilik oranı yüzde 55. Eski Clio’da da buna benzer bir yerlilik oranı vardı. Yeni Clio’dan 3-4 içinde 100 bin adet üretildi. Megane’da dizel devam edecek. Renault mühendisleri dizele alternatif olabilecek hibrit diğer modeller için çalışıyor. Bunların arasında Megane’da olabilir. Dizel hususunda diğer markalarla aynı trendi takip ediyoruz” dedi.