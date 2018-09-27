Ekonomi Yeni Havalimanı markamız olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

'Yeni Havalimanı markamız olacak'

Cumhurbaşkanı Vekili Oktay, "Yeni Havalimanı'nın ek olarak 225 bin kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam yaratacağı öngörülmektedir. Yeni Havalimanımız prestijimiz olmasının ötesinde, markamız olacaktır" dedi.

Haber Merkezi AA
​Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay
​Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, İstanbul Airshow 2018 Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı’nın açılışına katıldı.

Oktay, burada yaptığı konuşmada, "Yeni Havalimanı'nın ek olarak 225 bin kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam yaratacağı öngörülmektedir. Bununla da Türkiye, sivil havacılık sektörünün yeni merkezi ve cazibe adası haline gelecektir. Yeni Havalimanımız bizim prestijimiz olmasının ötesinde, markamız olacaktır" dedi.

AA
Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay

Oktay, "Askeri alanda geliştirilen yeni teknolojiler ve elde edilen kazanımlar sivil havacılıktaki gelişmelerle de sinerji oluşturmalı, daha büyük kazanımlara dönüşmelidir" diye konuştu.

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