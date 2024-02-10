Yeni ikramiye 3-5 bin TL arası

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın maliyet hesabı sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni rakamı masaya yatıracak. Ortaya çıkacak rakam Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin artırılması konusunda hükümet tarafında değerlendirmeler başladı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi konusunda ilgili bakanlık tarafından emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması yönünde atılacak adımların hazır olduğu ifade edildi.

MASADA İKİ FORMÜL VAR

Emeklilerin bayram ikramiyesi artışında bazı formüller çalışılıyor. Birinci formül emeklileri yapılan refah payı dahil yüzde 49,25 oranında artış yapmak şeklinde. Bu durumda 2024 yılı için ikramiye yaklaşık 3 bin liraya çıkmış olacak. 2024 yılının emekli yılı olarak ilan edilmesinden dolayı da ikinci formülde rakam biraz yüksek düşünülüyor. Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla verilen 5 bin lira rakamın bayramlarda da verilmesi söz konusu.

MALİYET HESABI BEKLENİYOR

Edinilen bilgiye göre formüller üzerinde çalışmalar yapılıyor. Verilecek olan ikramiyelerin maliyet hesabını Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından raporlanacak. Akabinde de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni rakamı masaya yatıracak. Ortaya çıkacak rakam Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunulacak.











