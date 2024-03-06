Yeni istihdama 235 bin liraya kadar destek

İŞKUR’un en az beş çalışanı olan her ölçekten şirketin başvurabildiği İşbaşı Eğitim Programları (İEP) kapsamında yeni istihdam edilen kişilerin asgari ücret üzerinden maaş ve sigortaları 3 ila 9 ay arasında değişen sürede karşılanıyor. Çoğu şirketin haberdar olmadığı bu program kapsamında İŞKUR’a kayıtlı ve işsizlik maaşı alan bir kursiyer için işverene sağlanan maliyet avantajı 48 bin TL iken bu kişinin bilgi güvenlik uzmanı, yazılım mühendisi, endüstriyel robot programcısı gibi geleceğin meslekleri kapsamında olması halinde bu avantaj 235 bin TL’yi buluyor.

İŞVERENİN MADDİ YÜKÜ 9 AYA KADAR HAFİFLİYOR

Teşvikler konusunda çözüm ortağı Neprotech iş birliğiyle müşterilerine ücretsiz danışmanlık sunan Kolay İK’nın CEO’su Çağlar Yalı, şirketlerin mevcut çalışan sayısının yüzde 30’u kadar yeni kişiyi bu program kapsamında istihdam edebileceğine dikkat çekti. İŞKUR İşbaşı Eğitim Programları (İEP) hakkında bilgi veren Yalı, şöyle konuştu: “İŞKUR, kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdamı artırmak amacıyla İEP’yi düzenliyor. Bu programda işverenler ilk etapta kursiyer olarak işe aldıkları kişileri gözlemleyip onlara mesleki eğitim verirken ya da tecrübelerini artırırken asgari ücret üzerinden maaşları ve sigortalarını İŞKUR karşılıyor. Belirli kriterlere göre 3, 6 veya 9 ay süren bu program sayesinde işverenin maddi yükü hafiflerken çalışan da hem iş hem de şirket hakkında bilgi sahibi oluyor.”

50 ÇALIŞANI OLAN ŞİRKET 15 KİŞİYİ DAHA İŞE ALABİLİR

Yalı, 50 çalışanı olan bir KOBİ’nin, bu program ile 15 çalışan daha istihdam edebileceğini söyledi. Programın geniş kapsamlı olduğunu belirten Yalı, "Kolay İK olarak şirketlerin bu avantajlardan eksiksiz olarak yararlanabilmesi için çözüm ortağımız Neprotech ie danışmanlık hizmeti veriyoruz” dedi.











