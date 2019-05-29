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Ekonomi Yeni şirketlere iş başı kolaylığı
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeni şirketlere iş başı kolaylığı

İş Yapma Kolaylığı Reformları Tanıtım Toplantısı’nın açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, 350 bin TL ve üzerinde olan yeni kurulan şirketler için işe başlama yoklamasının yapılmayacağını kaydetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İş Yapma Kolaylığı Reformları Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.
İş Yapma Kolaylığı Reformları Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.

Bu alanda tescil edilen şirketlerin işe giriş bildirgesinin online olarak yapılabilmesi için gerekli yazılımın Bakanlık tarafından geçen ay sonunda hayata geçirildiğini bildiren Aksu, “Bu alanda Ticaret Sicil Müdürlüklerinde ayrı ayrı gidilmesi gereken bankoların birleştirilerek, şirketlerin tek noktada işlemlerini tamamlaması yönündeki çalışmalar, Ticaret Bakanlığımız ve TOBB tarafından nisan ayında gerçekleştirilmiştir. Vergi ödemesi başlığı altında önümüzdeki dönem için çalışmalarımız sürmektedir” dedi.

Aksu, geçen yıl Türkiye’nin Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde 17 basamak atlayarak 43’üncü sıraya yükseldiğini de belirtti.

SGK BORCU YOKTUR YAZISI ELEKTRONİKTE

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, geçen yıl şirket kuruluşunda odaların tek durak ofis haline geldiğini belirterek, kredi temini alanında Taşınır Rehni Kanunu’nun hayata geçirildiğini, şirket tasfiyesi ve gümrük işlemlerinde iyileştirmeler sağlandığının anlattı.

Kredi teminin 45 basamak, inşaat izinlerinde 37 basamak, şirket tasfiyesi ve dış ticarette 30’ar basamak sıçrayarak Türkiye’yi daha yukarı taşıdıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

  • ”Bu yıl şirket kuruluşlarında tek banko uygulaması getirildi. İnşaat izinleri ve tapu işlemlerinde istenen belgeler azaltıldı, elektronik ortalama taşındı. Artık inşaat izinlerinde SGK’ya işyeri kaydı otomatik olarak gerçekleştirilecek. İnşaat izni alırken vergi borcu yoktur yazısı istenmeyecek. ‘SGK borcu yoktur’ yazısı elektronik olarak verilecek.”

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