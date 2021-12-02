​Yeni teşvik iş dünyasını umutlandırdı: Müjde tam zamanında geldi

İlave istihdama destek paketi ve imalata dayalı ithal ikamesi destek paketi olmak üzere iki çalışmanın hazırlandığını duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışanı 50’nin altında olan firmalarda her yeni istihdam için 100 bin liraya kadar, kredi garanti fonu kefaletiyle krediye erişim imkanı sağlanacağını belirtti. Cumhurbaşkanı’nın müjdesine sanayiciden büyük destek geldi.

Mehmet Kaya

TEŞVİK 3, 4 VE 5’İNCİ BÖLGEYE YAYILDI

İhracatta üretimin vermiş olduğu güçle bir başarı yakalandığını belirten Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, “Açıklanan teşvikler halihazırda 6. bölgede sürüyor. Bu desteklerin 3, 4 ve 5. bölgelere verilmesi doğru bir adım. Atılan adım ihracat ve imalatı destekleyecektir. İstihdam desteği de istenen katkıyı sağlayacaktır. Bunu yerel de bölgesel öneri olarak da tekrardan ihracat ve imalatı diğer bölgelerde geliştirilebilir çalışmasının bölgelere uygun yapılmalı. Özellikle sınır kapılarındaki illerde ihracat, imalatın yoğun olduğu bölgelerde imalat desteği verilmesi ivmeyi korumamızı sağlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla birlikte imalatı ve ihracatı geliştirecek dönemsel teşvikler bizlerin tam da istediği adımlar” açıklamasında bulundu.

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Orhan Aydın

KOBİ’LER FIRSATTAN FAYDALANSIN

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın da, “50 kişi altı çalışan firmalarımızın tercih edilmesi bu firmalarımızı koruyucu ve kendilerini geliştirici mahiyette olmuştur. KGF’nin devrede olması ve teminat ihtiyacı olmaması büyük önem arz etmektedir. İş insanlarımızı bu büyük fırsattan yararlanmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

İbrahim Burkay

TÜRKİYE'YE GÜVENEN HERKES KAZANDI

Yeni ekonomi politikası uygulamaları sonrası tüm fiyatlarda yeni dengelerin kurulacağını aktaran Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay şöyle konuştu:“Tüm zorluklarımızı aşacağımıza, yatırım, üretim ve ihracat odağında güçlü ve kaliteli büyüme hedeflerine yeniden odaklanacağımıza inanıyoruz. Ülkemize güvenen yatırımcı, orta ve uzun vadede hep kazanan tarafta yer aldı. Bugünkü sorunlarımızı aşmanın temel yolu da ‘Ülkene güven, kendine güven’ ortak iradesiyle hareket etmektir. Bu inançla çalışmaya, yatırımı, üretimi, istihdamı geliştirmeye ve ihracat odaklı büyüme hedeflerine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu dönemde temel önceliğimiz, sektörlerimizin sorunlarını çözüme kavuşturmak.”

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Lütfü Yücelik

GEREKEN DESTEĞİ HER ZAMAN VERİRİZ

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik, açıklanan yatırım ve istihdam destekleriyle alakalı şunları söyledi: “Döviz kurundaki artışın sebep olduğu belirsizliğin, sağlıklı bir yatırım ortamının oluşmasının önündeki en büyük engel olduğunu, düşük faiz ve istikrarlı bir döviz kurunun da, yatırım, üretim ve istihdamın en çok ihtiyaç duyduğu unsurlar olduğunu biliyoruz. Bu sebeple; iş dünyası olarak, ekonomik istikrarın sağlanması, üretim ve istihdamın artması için gösterilen samimi çabaya her zaman elimizden gelen desteği verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz.”

Finansmanı üreterek elde edeceğiz

Desteklerin tam zamanında geldiğini vurgulayan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, “Türkiye finansmanını üreterek sağlayan bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İş dünyası olarak hükümetimizin bu süreçte vereceği her türlü desteği tam kapasiteyle yatırıma, istihdama çevirmek temel gayretimizdir” diye konuştu.

Özel sektör büyümeyi destekliyor

Atılan adımları ve yatırıma dönük yaklaşımı ekonomik sirkülasyonun fazla olduğu bir dönemde tatmin edici ve olumlu bulduğunu belirten Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, “Bu hedeflere ulaşım noktasında özel sektör destek verecektir. Faizi düşürerek ihracat endeksli büyümeyi destekliyoruz” açıklamasında bulundu.





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