EkonomiYeni yönetimlerekora koşacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeni yönetimle rekora koşacak

2017'de kan değiştirerek yönetimini yenileyen Boydak Holding, bu yıl yeni ciro ve ihracat rekorlarına imza atmayı hedefliyor. Holdingin 2018 yılı beklentisi 300 milyon dolar ihracat ve 9.6 milyar liralık ciro yapmak.

Arzu KurumYeni Şafak
Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin önemli açıklamalar yaptı.
Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin önemli açıklamalar yaptı.

Kayseri ekonomisinin önemli aktörlerinden Boydak, 2017 Aralık ayında değişen yeni yönetimiyle birlikte hedef yükseltti. Göreve geldiğinden beri ilk kez basınla biraraya gelen Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, 2017 yılını 8.6 milyar TL ciro ve 280 milyon dolar ihracat rakamıyla kapattıklarını, 2018 yılında yüzde 5 büyüme ve 300 milyon dolar ihracatla 9 milyar 675 milyar TL’lik ciro elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.

YENİ YATIRIMLAR HAZIRLANIYOR

Mobilyadan enerjiye, demir çelikten kimya ve tekstile kadar 8 sektörde faaliyet gösteren Boydak Holding TMSF’ye devredildikten sonra her yıl güçlü büyümesini sürdürdü. Önümüzdeki süreçte yeni yatırımlarla büyümeyi sürdüreceklerini kaydeden Ertekin, “Merkez Çelik’in OSB’de hafriyat çalışmaları süren yatırımları var. Boytaş için de 53 milyon TL’lik ek bir yatırım bütçesi oluşturduk” dedi.

ENERJİYE 150 MİLYON DOLAR YATIRIYOR

Enerjide lisans ve ön lisans olmak üzere 503 megawatlık portföylerinin olduğunu hatırlatan Ertekin, bu alana önümüzdeki dönemde yatırımlar yapacağını açıkladı. Faaliyette olan 11 HES yatırımları olduğunu anlatan Ertekin, “HES’e daha fazla yatırım düşünmüyoruz. Ancak Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın yeni enerji vizyonu doğrultusunda hareket edeceğiz. 2018’de rüzgar enerji santrali (RES) ve güneş enerji santrallerine (GES) 150 milyon dolarlık yatırım yapacağız” diye konuştu.

Erciyes için tanıtım atağına geçecek

Boydak’ın Kayseri ekonomisine olan katkısının süreceğini belirten Ertekin şöyle konuştu; “İstikbal Kayseri Spor’un forma sponsoru. Erciyes Dağı da bölgenin çok önemli bir turizm değeri. Erciyes’i kayakseverlerin tercihi haline getirmek için Boydak olarak destek olmak istiyoruz. Belediye başkanımız da Kabul ederse bunun için çalışmalara başlayacağız.”

ŞİRKET SATIŞI YOK

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ertekin, holding şiketlerine ilişkin satış iddialarına da cevap verdi. Ertekin, “Fişek fabrikasının dışında hiç bir şirketin satışı yok. Fişek fabrikası da stratejik bir şirket olduğu için mahkeme süreci bitmeden devredildi. Şuan bu firma TSK’ya mermi üretiyor. Diğer şirketkerin yargı süreci tamamlanmadan satışı söz konusu olmaz” dedi. Kamuoyunda tartışma konusu olan TMSF’deki yöneticilerin maaş konusuna da açıklık getiren Ertekin, maaşının bu büyüklükteki herhangi bir holding CEO’sunun 10’da 1’ı kadar olduğunu, yönetim kurulu üyelerinin de sadece 7 bin TL’lik huzur hakkı aldığını söyledi.

ÖNERİLEN VİDEOLAR
Filistinli Emel artık özgür...
İsrail'in hapse attığı 17 yaşındaki Filistinli Emel'in 1,5 yıllık hapis cezasının ardından özgürlüğe ve ailesine kavuştuğu o anlar…
"Karşınızda ne Osmanlı'nın hasta adamı ne Cumhuriyetin çömez devleti var!"
43. Muhtarlar Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden tüm dünyaya mesaj verdi.
Muhalifler 20 Esed askerini esir aldı
Türkiye, İran ve Rusya'nın girişimiyle ilan edilen 'çatışmasızlık' bölgelerinden İdlib'de yoğun çatışmalar yaşanıyor. Muhalifler, çatışmalar sırasında Esed rejimi saflarındaki 20 Şii milisi esir aldı.
İsrail zulmünün kurbanı: 15 yaşındaki Muhammed
İsrail askerlerinin başından yaraladığı Filistinli Muhammed Tamimi, yaşadıklarını anlattı. 6 saat ameliyatta kalan Tamimi, 6 ay boyu okula gidemeyecek. Muhammed Tamimi, Filistin direnişinin sembollerinden Ahed'in kuzeni...


İzinsiz aldıkları ekmeklerin parasını bırakıp helallik istediler
Bilecik'te, bir bakkalın dolabından izinsiz ekmek alan öğrencilerin daha sonra para bırakıp yazdıkları notla helallik istemeleri, iş yeri sahibine duygulu anlar yaşattı.
Rüzgara karşı paslaşan çılgın genç
Kayserispor'un hocası Sumudica, rüzgarla paslaşan çılgın genç ve çok daha fazlası Tuğçe'nin sunumuyla Bunu Gördünüz Mü?'de...
Oğlunun katilini affeden anne herkesi ağlattı
Suliman Abdu'l Mutakallim isimli genç, sadece 60 dolar için öldürüldü. ABD'de yaşanan olay sonrası Suliman'ın annesi, katili affettiğini açıkladı. Yüreği yanan bir annenin duygulandıran konuşmasında söyledikleri, mahkemedekileri de ağlattı…
Venezuela zor durumda
Ekonomik krizden dolayı halkın temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı Venezuela'da yağma olayları başladı.
Dünyaca ünlü isimlerden İsrail'e boykot!
2004 yılında başlatılan İsrail'e karşı kültür boykotuna dünyaca ünlü birçok isim destek verdi. İsrail'in Filistin işgali ünlü sanatçılar tarafından bu hareketle boykot ediliyor.
Erdoğan’ın Türkiye tarifi: Türkiye demek…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında dinleyenleri coşkulandıran ve duygulandıran bir Türkiye tarifi yaptı. Erdoğan'ın konuşması alkışlarla karşılık buldu.


ABD’de imam camiye saldıran zanlıya verilen cezayı ödedi
ABD'nin Arkansas eyaletinde bir camiye zarar veren zanlı Abraham Davis'e faşist eylem sebebiyle 3 bin 200 dolar para cezası kesildi. Cami imamı, saldırgana kesilen cezayı kendisi ödedi. İmamın bu tavrı büyük takdir topladı.
Yoğurdun Steve Jobs'u
Çöpe attığı kağıtla kaderi değişti. 39 yaşındaki Türk girişimci Hamdi Ulukaya'nın inanılmaz başarı öyküsü...


Esnafa 10 maddelik müjde
Hükümet, esnafın haklarını gözetecek çok önemli çalışmalar başlattı.


Elazığlı ustadan 34 metrelik lahmacun
Elazığ'da bir lokantada lahmacun ustası olarak çalışan Engin Altunbaş, 2016 yılında 17 kişilik ekibiyle 23 metre uzunluğunda tek parçadan oluşan lahmacun yapmıştı. Son olarak 22 kişilik ekibiyle yeni bir deneme daha gerçekleştiren Altunbaş, yaptığı 34 metre uzunluğundaki lahmacunla kendi rekorunu kırdı. Altunbaş, hazırladıkları 34 metrelik lahmacunu Elazığ Gazi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine ikram edeceklerini sözlerine ekledi.
Yeni milli silahımız üzerindeki detayla dikkat çekiyor
Başbakanlık korumaları tarafından kullanılmaya başlanan yeni yerli silahımız MPT-55, üzerindeki Kayı Boyu deseniyle dikkat çekiyor.
Fransa'dan bir Erdoğan geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesinde ABD'ye verdiği diplomasi dersinin ardından Fransa'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Resmi karşılama töreninde Erdoğan'ın yürüyüş ve dik duruşu dikkatleri çekti.

Dikkat! Bu sokakta sanat var
Ürdün'de bir grup genç 2013'ten beri sokaklara sanat püskürtüyor.
Deniz kirliliğini bitirmek için bu silahı kullanıyorlar
Denizlerdeki çöpleri toplayan Bay Çöp Teker isimli icat 2014'ten bu yana 670.219 ton atık topladı. Hedef deniz kirliliğini büyük oranda azaltmak olunca bu makine amacına bir hayli uygun davranıyor.
İsveç’te küçük bir bisiklet hırsızı: Zlatan Ibrahimovic
Attığı jeneriklik golleri, elde ettiği başarıları, oynadığı büyük takımları hepimiz biliyoruz… Peki annesi Hırvat, babası Boşnak olan İsveçli Ibrahimovic'i 'Ibrahimovic' yapan hikayesini en baştan anlatabilir miyiz?
'Beni FETÖ'cü sanmasınlar diye arabama bayrak asıyorum'
Finlandiya'da yayın yapan bir TV kanalı Türkiye'de yaşayan ve polis tarafından aranan FETÖ'cülerle röportaj yaptı. Terör örgütü mensubu kişi FETÖ'cü olduğu anlaşılmasın diye arabasına bayrak asıp, camın kenarına içmediği sigarayı koyduğunu söylüyor.

KAPAT

YUKARI