Yeni yönetimle rekora koşacak

Kayseri ekonomisinin önemli aktörlerinden Boydak, 2017 Aralık ayında değişen yeni yönetimiyle birlikte hedef yükseltti. Göreve geldiğinden beri ilk kez basınla biraraya gelen Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, 2017 yılını 8.6 milyar TL ciro ve 280 milyon dolar ihracat rakamıyla kapattıklarını, 2018 yılında yüzde 5 büyüme ve 300 milyon dolar ihracatla 9 milyar 675 milyar TL’lik ciro elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.

YENİ YATIRIMLAR HAZIRLANIYOR

Mobilyadan enerjiye, demir çelikten kimya ve tekstile kadar 8 sektörde faaliyet gösteren Boydak Holding TMSF’ye devredildikten sonra her yıl güçlü büyümesini sürdürdü. Önümüzdeki süreçte yeni yatırımlarla büyümeyi sürdüreceklerini kaydeden Ertekin, “Merkez Çelik’in OSB’de hafriyat çalışmaları süren yatırımları var. Boytaş için de 53 milyon TL’lik ek bir yatırım bütçesi oluşturduk” dedi.

REKLAM

ENERJİYE 150 MİLYON DOLAR YATIRIYOR

Enerjide lisans ve ön lisans olmak üzere 503 megawatlık portföylerinin olduğunu hatırlatan Ertekin, bu alana önümüzdeki dönemde yatırımlar yapacağını açıkladı. Faaliyette olan 11 HES yatırımları olduğunu anlatan Ertekin, “HES’e daha fazla yatırım düşünmüyoruz. Ancak Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın yeni enerji vizyonu doğrultusunda hareket edeceğiz. 2018’de rüzgar enerji santrali (RES) ve güneş enerji santrallerine (GES) 150 milyon dolarlık yatırım yapacağız” diye konuştu.

Erciyes için tanıtım atağına geçecek

Boydak’ın Kayseri ekonomisine olan katkısının süreceğini belirten Ertekin şöyle konuştu; “İstikbal Kayseri Spor’un forma sponsoru. Erciyes Dağı da bölgenin çok önemli bir turizm değeri. Erciyes’i kayakseverlerin tercihi haline getirmek için Boydak olarak destek olmak istiyoruz. Belediye başkanımız da Kabul ederse bunun için çalışmalara başlayacağız.”

REKLAM

ŞİRKET SATIŞI YOK

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ertekin, holding şiketlerine ilişkin satış iddialarına da cevap verdi. Ertekin, “Fişek fabrikasının dışında hiç bir şirketin satışı yok. Fişek fabrikası da stratejik bir şirket olduğu için mahkeme süreci bitmeden devredildi. Şuan bu firma TSK’ya mermi üretiyor. Diğer şirketkerin yargı süreci tamamlanmadan satışı söz konusu olmaz” dedi. Kamuoyunda tartışma konusu olan TMSF’deki yöneticilerin maaş konusuna da açıklık getiren Ertekin, maaşının bu büyüklükteki herhangi bir holding CEO’sunun 10’da 1’ı kadar olduğunu, yönetim kurulu üyelerinin de sadece 7 bin TL’lik huzur hakkı aldığını söyledi.