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Ekonomi

Yeni yüzyıla yatırım ‘aşı’sı

İkinci yüzyılına adım atan Türkiye, ilk yatırımını aşıda yapıyor.

Nur Banu Aras
04:00 - 31/10/2023 Salı
Güncelleme: 02:50 - 31/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Türkiye’yi Hepatit A Aşısı üretimi yapan 4'üncü ülke yapacak yıllık 30 milyon doz üretme kapasiteli tesis bugün Ankara’da açılacak. 2013'ten bu yana Çinli aşı üreticisi Sinovac'ın Türkiye temsilciliğini yürüten Keymen İlaç, ilaç sanayisinin yerlileşmesine katkı sağlamak için yeni bir fabrika kurdu. Şirket, Sinovac'la

100 MİLYON DOLARLIK TESİS

Ankara’da bulunan Başkent 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde eşit ortaklıkla 100 milyon dolarlık yatırımını tamamladı. Fabrikanın açılışını bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleniyor. Aşı tesisi toplam 29 bin 500 metrekarelik alan içerisinde 14 bin metrekare kapalı alana kuruldu. Fabrikada ilk etapta Hepatit A aşısı üretilecek. Türkiye'de Hepatit A aşısına yıllık ihtiyaç 3 milyon doz civarında ve yurt dışından ithal ediliyor. Fabrikada yıllık 30 milyon doz aşı üretilerek dışa bağımlılık bitecek. Daha sonra koronavirüs aşısının üretimi için de çalışmalar yapılacak. Yıllık 30-40 milyon dolarlık ithalatın önü kesilecek. 300 kişiye istihdam sağlayacak yatırımla, Hepatit A aşısı üretimi ile Türkiye, bu aşıyı üreten 4'üncü ülke konumunda olacak.




#Sağlık
#Aşı
#Ankara
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