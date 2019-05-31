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Ekonomi Yenikapı-Bandırma seferlerinde bayram yoğunluğu başladı
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yenikapı-Bandırma seferlerinde bayram yoğunluğu başladı

Yenikapı-Bandırma seferlerinde bayram yoğunluğu başladı

Ramazan Bayramı tatili için İstanbul'dan Ege ve Edremit Körfezi yönüne gidecek vatandaşlar, Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki feribot iskelesinde yoğunluk oluşturuyor.

Haber Merkezi AA
İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO) seferlerini artırdı.
İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO) seferlerini artırdı.

Tatilcilerin, İstanbul'dan İzmir, Ayvalık ve Edremit Körfezi'ne gitmek için Bandırma Feribot İskelesi'ni kullanmasıyla ilçede bayram ve yaz tatili yoğunluğu yaşanması üzerine İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO) seferlerini artırdı.

Yenikapı-Bandırma hattında bugün karşılıklı yedişer sefer yapılacak. Bu seferlerde hızlı feribotların bin 200 araç ile 6 bin 500 yolcu taşıması bekleniyor.

AA
Vatandaşlar, Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki feribot iskelesinde yoğunluk oluşturuyor.

İDO ayrıca Ramazan Bayramı dolayısıyla 1-4 Haziran'da Yenikapı-Bandırma güzergahında sefer sayısında artışa gidildi.

Öte yandan ilçede, Balıkesir'i İzmir, İstanbul ve Edremit Körfezi'ne bağlayan kara yollarında da yoğunluk yaşanıyor.

Sabah saatlerinden itibaren kontrollerini sıklaştıran polis ekipleri, hız ve emniyet kemeri denetimleri yapıyor.

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