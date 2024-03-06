Yerli bataryaya yerli ham madde

Elektrikli araçlar, İHA'lar, yenilenebilir enerji depolama sistemleri, mobil telefonlar ve otomobiller başta olmak üzere hayatın her noktasında kritik bir teknoloji olan batarya sistemlerinde yüzde 100 yerlilik için çalışmalar başlatıldı. Özellikle yerli otomobil Togg’un ardından başlatılan yerli batarya yatırımları için 55 farklı kurum ve kuruluştan 165 teknik uzman, yetkili ve akademisyen bir araya geldi.

Bu uzmanlar lityum, mangan, kobalt, nikel, grafik, alüminyum ve bakır gibi ham maddeler üzerinde çalışarak yerli olarak bunların hazırlanması için çalışacak. Bu madenlerin yerli halde yerli madenler ile pil üretiminde kullanılabilecek hale getirilmesi çalışmaları için yol haritası hazırlanacak. Madenlerin çıkarılmasından araçlar veya farklı sistemlerde kullanılmak üzere pil haline gelene kadar tüm aşamalarının maksimum yerlilik ile yapılması hedefleniyor.

KRİTİK TEKNOLOJİLERDE TAM BAĞIMSIZLIK

Tamamen yerli pillerin geliştirilmesiyle birlikte Türkiye’nin kritik teknolojilerdeki bağımsızlığı da artacak. Bu sayede yurt dışından özellikle de Çin’den tedarik edilen lityum-ion piller Türkiye’de üretilecek ve herhangi bir anlaşmazlık durumunda batarya tedarikinde sorunlar yaşanmayacak. Ayrıca geliştirilecek yerli bataryalar için öncelik havacılık (dron-İHA-gözlem cihazları) ve otomobillerde olacak. Bunun yanı sıra Türkiye’nin rekabet gücünün geliştirilmesi için otomotiv destek programı da kısa süre içerisinde hayata geçirilecek. Bu program ile birlikte; bataryaların yanı sıra, sensör, yakıt hücresi ve yazılım gibi alanlarda teknoloji ve üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi de sağlanacak

HEM BATARYA HEM ALTYAPI

Yerli olarak bataryaların geliştirilmesi ile birlikte ağır ticari araçlar için de çalışmalara geçilecek. Avrupa ile yapılan mutabakat kapsamında 2040 yılına kadar Türkiye’nin karbon salınımını yüzde 90 azaltması hedefleniyor. Bu hedefe ulaşılabilmesi için 2025 yılından itibaren elektrikli veya yakıt hücreli ağır ticari araçların kullanımının hızla artacak. Ağır ticari araçlar için gerekli şarj altyapısı ve batarya sistemlerinde gerekli ihtiyaçlar ve atılacak adımların belirlenecek ve şarj altyapısı için de bir yol haritası hazırlanacak.







