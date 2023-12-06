Yerli girişimler yatırımcı radarında

Türkiye ekonomisine yönelik güven, yabancı yatırımcıyı Türkiye’ye çekiyor. Alibaba, Amazon, FedEx ve Ford gibi birçok uluslararası firma Türkiye’ye yönelik yatırım hedeflerini açıkladı. Yılın ilk 3 çeyreğinde 93 yeni yatırım projesi geldi. Aynı zamanda iş fikirlerini ortaya koyarak katma değer oluşturmayı hedefleyen yerli girişimler de yabancı yatırımcının ilgisini çekmeyi başardı. 2023’ün ilk dokuz ayında, tohum, erken ve sonraki aşamalarda 219 yatırım turunda 154 milyon dolar yatırım yapıldı. 2023 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye, Avrupa ve MENA bölgesinde en fazla tohum aşaması yatırımı yapılan ülkeler arasında İngiltere, Almanya ve Fransa’nın ardından 4’üncü sırada yer aldı.

YAZILIM VE YAPAY ZEKA ÖNE ÇIKIYOR

Yatırım miktarı olarak bakıldığında; SaaS (hizmet olarak yazılım), yapay zeka, oyun, dijital perakende ve enerji 2023’ün dokuz ayının en çok yatırım alan konuları oldu. Yatırım adedi olarak bakıldığında; oyun, yapay zeka, SaaS, enerji ve finansal teknolojiler 2023’ün ilk dokuz ayının en çok yatırım alan konuları oldu. Kuruluşuna izin verilen paya dayalı kitle fonlaması platformlarının sayısı 21’e ulaştı. Bunlardan 9’u aktif olarak kampanyalar yaptı. 2023’ün ilk 9 ayında girişimler 44 kampanya aracılığıyla 16 milyon dolar topladı. Girişimler, 2023’ün ilk dokuz ayında kitlesel fonlama platformları aracılığıyla ortalama 363 bin dolar yatırım topladı. Bu tutar geçen yılın ortalamasının yüzde 58 üzerine çıktı.

TEKNOLOJİYİ TARIMLA

BİRLEŞTİREN PARLADI Pandemi dönemine oranla küresel bazda yatırımlar yüzde 30 azalmasına rağmen, Türkiye’de yatırımlardaki düşüş yüzde 20’de kaldı. Türk girişimleri özellikle teknoloji alanındaki yenilikçi çözüm ve hizmetleriyle dünya sahnesinde ilgiyi üzerine topladı. Daha önce yaşanan gıda krizi, teknolojik atılımı tarımla birleştiren girişimlere fırsat kapısı açtı. Tarımsal üretimi teknolojiyle birleştiren birçok yerli girişim, kısa sürede önemli yatırım almayı başardı. Bu sayede tarımsal teknoloji girişimlerinin örnekleri hızla artmaya başladı.

Yenilenebilir enerji revaçta

Son dönemde özellikle temiz enerji dönüşümüne odaklanan girişimler de yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Daha önce Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı da (KOSGEB) bölgesel ve sektörel bazda hazırladığı destekler kapsamında, temiz enerji ve temiz teknolojiler konularında iş fikirlerine yönelik çağrıya çıkmıştı. Fotovoltaik güç sistemi teknolojileri, güneş kaynaklı ısıl güç sistemi teknolojileri ve yapılarda entegrasyona kadar birçok farklı alandaki enerji girişimlerine önemli ölçüde devlet desteği sunuluyor.















