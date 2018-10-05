‘Yerli logo’da ilk gün aksaklığı

Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz ay tanıtımını yaptığı ‘Yerli Üretim’ logosu önceki günden itibaren yasal olarak raflardaki yerini almaya başladı. Logo kullanımı 15 günlük geçiş sürecinin ardından zorunlu hale geldi. Üretim yeri Türkiye olan ve perakende olarak satışa sunulan ürünlerde ‘Yerli Üretim’ logosu bulunmayan ürünleri raflarda bulundurmak yasak. Haksız ve yersiz olarak mevzuata aykırı şekilde kullanımının tespiti halinde, ilgililer hakkında fiyat etiketine ilişkin aykırılıklar için etiket başına 274 lira idari para cezası kesilecek.

‘HABERİMİZ YOKTU’ BAHANESİ DEVREDE

Yerli Logo’nun ilk gününde muhabirimiz İstanbul Zeytinburnu ve Bayrampaşa’da büyük zincir marketleri dolaştı. Market raflarını inceleyen muhabirimiz, bir çok marketin yerli üretim logosunu kullanmadığını tespit etti. Bir aydır gündemde olan yerli üretim logosundan bazı market çalışanlarının haberi bile yok. Konuyla ilgili konuştuğumuz bazı çalışanlar ise etiketleri yetiştiremediğini ifade etti. Bayrampaşa Maltepe Mahallesi'nde bulunan yaygın bir market zincirinin yetkilisi, etiketlerin yanlış logoyla basıldığını söyledi.

Yasal sürecin başladığını belirttiğimizde ise aynı yetkili şu cevabı verdi: “Yapabileceğimiz bir şey yok, merkezden bize bu şekilde geldi. Yarına düzeltiriz, acelemiz yok. Ne olacak sanki.” Zeytinburnu’nda bulunan başka bir zincir perakende marketin yetkilisinin ise yerli üretim logosundan hiç haberi yokmuş gibi tavır takınması dikkat çekti.