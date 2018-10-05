Ekonomi Yerli logodailk gün aksaklığı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

‘Yerli logo’da ilk gün aksaklığı

Üretim yeri Türkiye olan ve perakende olarak satışa sunulan ürünlerde ‘Yerli Üretim’ logosu kullanımı 15 günlük geçiş sürecinin ardından zorunlu hale geldi. Ancak bazı büyük marketlerde bile yerli logonun kullanılmaması dikkat çekiyor.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
‘Yerli Üretim’ logosu önceki günden itibaren yasal olarak raflardaki yerini almaya başladı.
‘Yerli Üretim’ logosu önceki günden itibaren yasal olarak raflardaki yerini almaya başladı.

Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz ay tanıtımını yaptığı ‘Yerli Üretim’ logosu önceki günden itibaren yasal olarak raflardaki yerini almaya başladı. Logo kullanımı 15 günlük geçiş sürecinin ardından zorunlu hale geldi. Üretim yeri Türkiye olan ve perakende olarak satışa sunulan ürünlerde ‘Yerli Üretim’ logosu bulunmayan ürünleri raflarda bulundurmak yasak. Haksız ve yersiz olarak mevzuata aykırı şekilde kullanımının tespiti halinde, ilgililer hakkında fiyat etiketine ilişkin aykırılıklar için etiket başına 274 lira idari para cezası kesilecek.

‘HABERİMİZ YOKTU’ BAHANESİ DEVREDE

Yerli Logo’nun ilk gününde muhabirimiz İstanbul Zeytinburnu ve Bayrampaşa’da büyük zincir marketleri dolaştı. Market raflarını inceleyen muhabirimiz, bir çok marketin yerli üretim logosunu kullanmadığını tespit etti. Bir aydır gündemde olan yerli üretim logosundan bazı market çalışanlarının haberi bile yok. Konuyla ilgili konuştuğumuz bazı çalışanlar ise etiketleri yetiştiremediğini ifade etti. Bayrampaşa Maltepe Mahallesi'nde bulunan yaygın bir market zincirinin yetkilisi, etiketlerin yanlış logoyla basıldığını söyledi.

Yasal sürecin başladığını belirttiğimizde ise aynı yetkili şu cevabı verdi: “Yapabileceğimiz bir şey yok, merkezden bize bu şekilde geldi. Yarına düzeltiriz, acelemiz yok. Ne olacak sanki.” Zeytinburnu’nda bulunan başka bir zincir perakende marketin yetkilisinin ise yerli üretim logosundan hiç haberi yokmuş gibi tavır takınması dikkat çekti.

Trafo bile kaçak
GÜNDEM
Trafo bile kaçak

Güven sarsan hata

Güven sarsan hata

Alman kalecinin Malmö maçında yediği gol gündem oldu.
26 yıl sonra bulundu

26 yıl sonra bulundu

​Kayserili dağcı Fransa'daki Alp dağlarında kaybolmuştu.
PKK'ya500 milyonluk darbe

PKK'ya500 milyonluk darbe

Van Emniyeti ​son 10 ayda 4 buçuk ton eroin ele geçirdi.
ABD'ninsırlarına erişiyor

ABD'ninsırlarına erişiyor

​Çin, bilgisayarlara minik casus çipler yerleştiriyor.
Herkes ıslıkladı

Herkes ıslıkladı

Kadıköy'deki maçta 4. hakem tabelayı kaldırınca ortalık karıştı.
Gecenin adamı 'Islam'

Gecenin adamı 'Islam'

​Fenerbahçe, kritik maçta Spartak Trnava'yı Cezayirli golcüsüyle yendi.
Bu acı taze kalacak

Bu acı taze kalacak

Yasin Börü, PKK yandaşlarınca vahşice katledilmişti.
ALÇAKLAR!

ALÇAKLAR!

Teröristlerin yola döşediği EYP patladı, 8 askerimiz şehit oldu.

Ekmek zammı iptal

Ekmek zammı iptal

Ekmeğin fiyatı yeniden 1 lira 25 kuruş oldu.

3 trilyondolarlık uyarı

3 trilyondolarlık uyarı

Akdeniz'de yabancı ülke, şirket veya gemiye izin verilmeyecek.
AB için referanduma gidebiliriz

AB için referanduma gidebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forumu'nda konuştu.
Trabzon'da sağanakRize'de hortum

Trabzon'da sağanakRize'de hortum

​Caddeler göle döndü, rögarlar tıkandı.
Türkiye'deilk kez üretilecek

Türkiye'deilk kez üretilecek

​Cari açığı 2.3 milyar dolar azaltacak.
Suriye'de S-300 savaşları

Suriye'de S-300 savaşları

​İsrail: Rusya'nın S-300'leri İran'a dokunulmazlık sağlamayacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.