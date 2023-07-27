Yerli motorlar denize indi

Güvenlik, denizcilik, havacılık ve uzay alanlarında faaliyet gösteren şirketlere ev sahipliği yapan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF’23; ikinci gününde de yoğun bir katılımla devam ediyor. Savunma sanayiinin küresel aktörlerini buluşturan fuarda TÜMOSAN, yerli ve milli üretim marin motorları başta olmak üzere 16 farklı ürünüyle yer alıyor. İş birliklerine de kapı aralayan organizasyonda, yeni tasarımlarla donatılan ürünler göz kamaştırırken, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine destek sunan marin motorlar ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Marin motorların Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Tersaneler Genel Müdürlüğü ile imzalanan stratejik iş birliği anlaşması kapsamında teslimatlarına da başlandı. TÜMOSAN Motor Teknolojileri Müdürü Cihan Büyük, örtülü ve açık ambargolar nedeniyle ürüne askeri anlamda ciddi bir talep olduğunu söyledi.

SAVUNMAYA GÜÇ KATACAK

Büyük, Türk savunma sanayiinin gücüne güç katacak yerli motorları denize indirdiklerini belirterek, “ARES firması ile ortak bir çalışmanın sonucu diyebiliriz. ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı’na güç veren motorlar bu ürünler oldu. İnsansız deniz araçlarında Türkiye’de ilk yerli motor kullanımını gerçekleştirdik. Savunma teknolojisi şirketi METEKSAN’ın da bu projede önemli katkıları var. İş birliği içerisinde yerli motorlarımızı denize indirdik. Hız testleri yapıldı ve başarılı sonuçlar elde edildi. Türkiye’nin tüm tersanelerine marin motorların ilk üretim teslimatlarını da yapmaya başladık” dedi.

460 BEYGİR GÜCÜNDE

TÜMOSAN, dünyanın en büyük savunma sanayi fuarlarından biri olan IDEF’te, askeri araçlarının yanı sıra alt sistemler olarak şanzıman ve yürür aksamlarının da aralarında bulunduğu geniş ürün portföyüyle güçlü bir duruş sergiliyor. Sessiz ve keşif gözetleme gibi askeri operasyonlarda görev alacak olan hibrit araç Pusat, katılımcılardan tam not alırken, TÜMOSAN’ın yeni ürettiği 6 silindirli 460 beygir gücüne sahip turbo dizel motor da savunma sanayiinin ihtiyacını karşılamaya hazırlanıyor. Geliştirdikleri motorların seri üretim fazına geçmesinden kaynaklı gurur duyduklarını ifade eden Cihan Büyük, “Fuarda 6 silindirli turbo dizel motorumuzu da sergiliyoruz. Bu motor 7.8 litre 460 beygir güce sahip. Motorun hem kara hem de deniz varyasyonlarını üretiyoruz. Şu anda seri üretime geçmiş durumda. Teslimatları yapmaya başladık” diye konuştu.







