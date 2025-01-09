Yerli neobanka MARS 700 bin kullanıcıya ulaştı

Dünya genelinde yalnızca dijital ortamda kullanıcılarına hizmet veren neobankaların (yeni nesil bankacılık) sayısı hızla artıyor. Türkiye’nin ilk neobankası olan MARS da global pazarlara açılmaya hazırlanıyor. Avrupa merkezli yatırımcılarla iş birliği yapmayı hedefleyen MARS, yurt içinde şu ana kadar 700 bin kullanıcıya ulaştı. MARS Kurucu Ortağı Emrah Kaya, “Neobankalar; Asya-Pasifik, Brezilya, Portekiz ve Hindistan gibi pazarlarda hızla büyüdü. Biz de bu ivmeyi yakalayabiliriz. Finans teknolojilerinde ülkemiz çok iyi durumda” dedi. Yılın ilk çeyreğinde 1 milyon, sene sonunda ise 5 milyon kullanıcıya ulaşmayı planlayan MARS, farklı banka kartlarını ve limitlerini tek bir sistemde birleştirerek ödeme ve finansal yönetimde pratik çözümler de sunuyor.