Yerli otoda neden Bursa: Bakanlıktan özellikle talep ettiler

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından peş peşe paylaşılan fotoğraflarla heyecanın zirveye çıktığı yer otomobilde tasarım ve teknik özellikler kadar olması bile en fazla merak edilen konuların başında otomobilin üretileceği fabrikanın nereye kurulacağı geliyordu.

Bu sorunun cevabı bu sabah yayınlanan Resmi Gazete ile ortaya çıktı.

TOGG tarafından sosyal medyada yerli otoya ilişkin paylaşın son foto.

26 İL TALİP OLMUŞTU

TOGG bünyesinde üretilecek yerli otomobil için arazi, elektrik, su ve altyapı desteğinin yanı sıra çalıştırılacak personelin eğitimine kadar pek çok ekstra avantajı sunacağını ilan eden 26 il olmuştu.

2017'de yeniden startının verilmesiyle birlikte o günden bugüne bu talebi dile getiren iller ise şöyle;

Bursa, Kocaeli, İzmir, Konya, Eskişehir, Sivas, Elazığ, Erzurum, Denizli, Amasya, Manisa, Niğde, Kars, Kastamonu, Afyonkarahisar, Bilecik, Samsun, Karaman, Kütahya, Ankara, Malatya, Yalova, Balıkesir, Adana, Sakarya ve Diyarbakır.

Bu iller arasında ise Bursa, Kocaeli ve Sakarya ön plana çıkmıştı.

BURSA'YA KURULACAK

Bu sabah Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan karara göre yerli otomobilin kurulacağı yer Bursa olacak. Yerli otomobil üretim tesisinde 4 bin 323 kişi istihdam edilecek ve bu kişilerin 300'ü nitelikli personel olacak.

EKONOMİ Yerli otomobilde dikkat çeken 5 detay

TOGG ÖZELLİKLE İSTEDİ

Fabrikanın kurulacağı yerle ilgili Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan özel talebi olmuştu. TOGG'un istediği bölge Bursa'ya yakın bir nokta olması. Ancak Bakanlıktan yapılan açıklamada Bursa'da yer bulmakta zorluk çekildiğine dikkat çekilmişti.

İnfo grafik: Emir Ece

HER İKİ ARAÇTAN BİRİ BURSA'DA ÜRETİLİYOR

TOGG'un da özellikle talep ettiği Bursa otomotivin başkenti olarak da ifade ediliyor. Tofaş ve Renault'un üretim tesislerinin yer aldığı ilde Türkiye’de üretilen 15 modelin 9’u üretiliyor. OYAK Renault Bursa fabrikası yıllık 360 bin otomobil, Tofaş ise 450 bin araçlık üretim kapasitesine sahip. Ayrıca bölgede Otomotiv Test Merkezi de kuruluyor.

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Şehirdeki 54 otomotiv ana ve yan sanayide çalışan sayısı 45 bin kişi çalışıyor.

ERDOĞAN'A RAPOR SUNDULAR

Yerli otomobilin Türkiye’de üretilen her iki otomobilden birisinin üretim merkezi olan Bursa'da üretilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a ve yerli otomobili üretecek 5 şirkete de rapor sunulmuş.

Yerli otonun iç dizaynı.

OYNAT Türkiye'nin otomobilinden ilk videolu paylaşım: Direksiyonunda biz varız! Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobile dair detayları paylaşmaya devam ediyor. Grubun resmi Twitter hesabından, “Direksiyonunda biz varız!”, “Her Şeyiyle Bizim” “Yeniliğe Yolculuk” ve “Türkiye'nin Otomobili” etiketleri ile bir video paylaşıldı. Videoda yerli otomobilin brandaya sarılı halde yollardaki görüntüsü dikkat çekti. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 13 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerli otomobilin 27 Aralık’ta Gebze’de tanıtılacağını açıklamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, örtülü araçlara ait fotoğrafı twitter hesabından paylaştı. Fotoğrafın yayınlanması sonrasında yerli otomobil sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında girdi. Konuşulan konuların başında; yerli otomobilin İtalyan Pininfarina şirketinin tasarladığı K350 consepti ve Vietnam merkezli otomotiv şirketi VinFast için tasarladığı araçlara olan benzerliği oldu. Sosyal medyada; yerli otomobilin büyük ölçüde bu şekilde olacağı far, sis farı ve pancur kısmında değişikliklerin olabileceği ifade edildi. 27 Aralık’ta gerçekleşmesi beklenen tanıtım etkinliğinde tüm detaylar bir sır olmaktan çıkacak. Pininfarina şirketinin tasarladığı K350 consepti Pininfarina şirketinin tasarladığı K350 consepti Pininfarina şirketinin tasarladığı K350 consepti Pininfarina şirketinin tasarladığı K350 consepti Yerli otomobil böyle mi olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobilin 27 Aralık'ta Gebze'de tanıtılacağını açıklamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, örtülü aracın fotoğrafını paylaşması sosyal medya kullanıcılarına aracın şekli ve detaylarını tahmin etme fırsatı sundu.

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