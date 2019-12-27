Yerli otoda neden Bursa: Bakanlıktan özellikle talep ettiler

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından peş peşe paylaşılan fotoğraflarla heyecanın zirveye çıktığı yer otomobilde tasarım ve teknik özellikler kadar olması bile en fazla merak edilen konuların başında otomobilin üretileceği fabrikanın nereye kurulacağı geliyordu.
Bu sorunun cevabı bu sabah yayınlanan Resmi Gazete ile ortaya çıktı.
26 İL TALİP OLMUŞTU
TOGG bünyesinde üretilecek yerli otomobil için arazi, elektrik, su ve altyapı desteğinin yanı sıra çalıştırılacak personelin eğitimine kadar pek çok ekstra avantajı sunacağını ilan eden 26 il olmuştu.
2017'de yeniden startının verilmesiyle birlikte o günden bugüne bu talebi dile getiren iller ise şöyle;
Bursa, Kocaeli, İzmir, Konya, Eskişehir, Sivas, Elazığ, Erzurum, Denizli, Amasya, Manisa, Niğde, Kars, Kastamonu, Afyonkarahisar, Bilecik, Samsun, Karaman, Kütahya, Ankara, Malatya, Yalova, Balıkesir, Adana, Sakarya ve Diyarbakır.
Bu iller arasında ise Bursa, Kocaeli ve Sakarya ön plana çıkmıştı.
BURSA'YA KURULACAK
Bu sabah Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan karara göre yerli otomobilin kurulacağı yer Bursa olacak. Yerli otomobil üretim tesisinde 4 bin 323 kişi istihdam edilecek ve bu kişilerin 300'ü nitelikli personel olacak.
TOGG ÖZELLİKLE İSTEDİ
Fabrikanın kurulacağı yerle ilgili Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan özel talebi olmuştu. TOGG'un istediği bölge Bursa'ya yakın bir nokta olması. Ancak Bakanlıktan yapılan açıklamada Bursa'da yer bulmakta zorluk çekildiğine dikkat çekilmişti.
HER İKİ ARAÇTAN BİRİ BURSA'DA ÜRETİLİYOR
TOGG'un da özellikle talep ettiği Bursa otomotivin başkenti olarak da ifade ediliyor. Tofaş ve Renault'un üretim tesislerinin yer aldığı ilde Türkiye’de üretilen 15 modelin 9’u üretiliyor. OYAK Renault Bursa fabrikası yıllık 360 bin otomobil, Tofaş ise 450 bin araçlık üretim kapasitesine sahip. Ayrıca bölgede Otomotiv Test Merkezi de kuruluyor.
Şehirdeki 54 otomotiv ana ve yan sanayide çalışan sayısı 45 bin kişi çalışıyor.
ERDOĞAN'A RAPOR SUNDULAR
Yerli otomobilin Türkiye’de üretilen her iki otomobilden birisinin üretim merkezi olan Bursa'da üretilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a ve yerli otomobili üretecek 5 şirkete de rapor sunulmuş.