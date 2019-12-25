Ekonomi Yerli otomobilden yeni fotoğraf geldi Lale detayı dikkat çekti
OTOMOTİV

Yerli otomobilden yeni fotoğraf geldi: Lale detayı dikkat çekti

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) resmi Twitter hesabından yerli otomobile ilişkin yeni bir fotoğraf paylaştı. TOGG paylaşımında, "#TürkiyeninOtomobili derken çok ciddiydik! İlhamı sensin…" dedi. Fotoğrafta ızgara kısmında İstanbul'un sembollerinden "lale" figürünün yer aldığı da görüldü.

Haber Merkezi AA
Yerli otomobilden yeni fotoğraf geldi.
Yerli otomobilden yeni fotoğraf geldi.

Türkiye'nin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili için geri sayım devam ediyor.

Aracın tanıtılmasına sayılı günler kala Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu'nun resmi Twitter sayfası "Türkiye’nin Otomobili"nde (@TOGG2022) yayımlanan fotoğrafta otomobilin panjur ve ön tamponunun göründüğü yeni bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta ızgara kısmında İstanbul'un sembollerinden "lale" figürünün yer aldığı da görüldü.

Paylaşımda ayrıca, "#TürkiyeninOtomobili derken çok ciddiydik! İlhamı sensin…" ifadeleri kullanılırken, "#DoğumYeriİstanbul, #YeniliğeYolculuk ve #TOGG" etiketlerine yer verildi.

Yerli otoya ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı
EKONOMİ
Yerli otoya ilişkin ikinci fotoğraf paylaşıldı

Sosyal medyada yoğun ilgi gören fotoğraf, 30 dakika içerisinde 8 bin beğeni alırken, bin 900 kez de retweet edildi. TOGG'un resmi Twitter hesabı ise ilk paylaşımının ardından 122 bin 300 takipçi sayısına ulaştı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından dün de "Türkiye’nin Otomobili"nin ön cam, tavan çıtası, A sütunları ve aynalarını gösteren yeni bir fotoğraf yayınlanmıştı. Her gün saat 14.30'da yeni detaylarının Twitter'dan duyurulacağı "Türkiye’nin Otomobili"nin merakla beklenen ön gösteriminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 27 Aralık'ta Gebze'de yapılması planlanıyor.

Türkiye’nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı: İşte ilk ayrıntı
EKONOMİ
Türkiye’nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı: İşte ilk ayrıntı

Yerli otomobilde öne çıkan 3 il
OYNAT 00:58
Yerli otomobilde öne çıkan 3 il
Yerli otomobilin üretim yeri için 26 il talip olurken, 3 il ise ön plana çıktı. Bu iller Bursa, Kocaeli ve Sakarya. En güçlü aday ise Kocaeli. Yerli otonun merkezi Gebze'de yer alıyor. Bölge her açıdan ciddi avantajlara sahip. Yerli otonun 20 bin kişiye iş kapısı açması bekleniyor.


Yerli otomobil böyle mi olacak?
FOTOĞRAF 13
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerli otomobilin 27 Aralık’ta Gebze’de tanıtılacağını açıklamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, örtülü araçlara ait fotoğrafı twitter hesabından paylaştı.
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Fotoğrafın yayınlanması sonrasında yerli otomobil sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında girdi.
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Konuşulan konuların başında; yerli otomobilin İtalyan Pininfarina şirketinin tasarladığı K350 consepti ve Vietnam merkezli otomotiv şirketi VinFast için tasarladığı araçlara olan benzerliği oldu.
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Sosyal medyada; yerli otomobilin büyük ölçüde bu şekilde olacağı far, sis farı ve pancur kısmında değişikliklerin olabileceği ifade edildi.
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27 Aralık’ta gerçekleşmesi beklenen tanıtım etkinliğinde tüm detaylar bir sır olmaktan çıkacak.
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Pininfarina şirketinin tasarladığı K350 consepti
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Pininfarina şirketinin tasarladığı K350 consepti
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Pininfarina şirketinin tasarladığı K350 consepti
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Pininfarina şirketinin tasarladığı K350 consepti
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Yerli otomobil böyle mi olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobilin 27 Aralık'ta Gebze'de tanıtılacağını açıklamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, örtülü aracın fotoğrafını paylaşması sosyal medya kullanıcılarına aracın şekli ve detaylarını tahmin etme fırsatı sundu.


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