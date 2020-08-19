Yerli panelle güneş enerjisi: 400 milyon dolarlık fabrikayı bugün Erdoğan açıyor

Enerjide önemli adımlar atan Türkiye, artık güneş enerjisini yerli imkânlarla üretilen panellerden sağlayacak. Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak projeler art arda hayata geçiriliyor. Türkiye’nin yerli ve milli kaynakları ile yenilenebilir enerji üretiminde çalışmalar yoğunlaştı. Türkiye bağımsız enerji politikası çerçevesinde önemli bir enerji yatırımı daha hayata geçiriliyor. Kalyon Enerji’nin 400 milyon dolarlık yatırımla Ankara’da kurduğu Türkiye’nin ilk yerli entegre güneş paneli fabrikası bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğantarafından bugün açılacak.

Recep Tayyip Erdoğan

EKONOMİ Büyük yatırımla bin 400 kişiye istihdam

YILLIK 500 MEGAVAT ÜRETİM

Ankara'da 400 milyon dolarlık yatırımla kurulan fabrikada yıllık panel üretim hacmi ise 500 megavat olacak. Tesis bin 400 kişiye istihdam olanağı da sağlayacak. Entegre üretim tesisi; ıngot, wafer, hücre ve modül üretimini tek çatı altında yapabilen dünyadaki sayılı tesislerden olacak. Fabrikada üretilecek paneller ilk olarak, 1 milyar dolar yatırımla Konya Karapınar'da kurulacak 1000 megavatlık güneş santralinde kullanılacak. Böylece yüz milyonlarca dolarlık panel ithalatının önüne geçilecek.

Kalyon Enerji

EKONOMİ Üç sektörde yatırımla büyüyecek

YENİLENE BİLİR ENERJİDE REKOR

Milli enerji ve maden politikasıyla yerli ve yenilenebilir enerji alanında önemli adımlar atan Türkiye, 2020 yılının ilk 6 ayında yerli ve yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimini yüzde 65’in üzerine çıkarırken, sadece yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimini ise yüzde 50’lere kadar yükseltmişti. Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik kurulu gücünü 2020’nin ilk altı ayında yaklaşık yüzde 46 seviyesine yükseldi. 2020 Nisan’da üretilen elektriğin yüzde 66’sı yenilenebilir kaynaklardan elde edilerek bir rekor kırılmıştı.