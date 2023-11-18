Yerli teknolojiler Afrika pazarında

Türkiye’nin Afrika ülkelerine yönelik ‘Kazan-kazan’ stratejisiyle başlattığı açılım teknoloji ürün ihracatında da etkisini gösterdi. Ülkemizin, Kara kıtaya olan yatırımları ve ticaretinde akla ilk gelen sektörler genelde gıda ve inşaat oluyor. Oysaki Türk şirketler bölge ülkelerine katma değerli ürün ihracatında öne çıkmaya başladı. Yüzde 100 yerli sermayeli teknoloji firması General Mobile’ın Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner, Türkiye’nin Afrika açılımın faydasını hem ürün satışlarında hem de bölge yatırımlarında gördüklerini söyledi.





TÜRK ÜRÜNLERİNİN KALİTESİ BİLİNİYOR

“Türk ürünleri deyince akan sular duruyor” vurgusu yaparak söze başlayan Cihaner, “İş ortaklarımızın ve tüketicilerin Türk ürünlerine bakış açısı çok olumlu. Afrikalı toplumlarda Türk ürünlerinin kalitesine dair olumlu bir algı var. Teknoloji devi şirketlere göre, jeopolitik ve kültürel olarak bizi daha yakın görüyorlar. Örneğin, Çinli bir şirket pazara girdiği zaman oradaki algı daha farklı ve zorlanıyorlar. Artık teknoloji ve know-how ihraç ediyoruz. Sadece, gıda ve inşaat gibi alanlarda Afrika’da değiliz, teknolojide de ön plandayız” bilgisini verdi.





5G YATIRIMIYLA YURT DIŞINDA BÜYÜYECEK

Şu an 10 ülkede ürünlerinin satıldığını kaydeden Cihaner, “Türkiye’de mobil cihaz üretilmesi konusunda ilk yatırım yapan firmayız. Kağıthane’deki üretim tesisimizde 4,2 milyon adet üretim kapasitemiz var. Sıralamada Hindistan ilk sırada, İngiltere, Hollanda, Arnavutluk, Srilanka diye devam ediyor. ABD pazarında iş geliştirme çalışmalarımız sürüyor. Dünyada 2023 yılında 1,6 milyar 5G abonesi var, ürünlerde de 5G artık öne çıkmış durumda. Önümüzdeki 4 yılda 4,6 milyar çıkması bekleniyor. Dolayısıyla bu teknolojiyle yurt dışı pazarlarda büyümek istiyoruz” değerlendirmesini yaptı.



