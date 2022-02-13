Yerli üretime Hazine'den destek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Dünya bir sıkıntı yaşıyor ve biz bir fanusta yaşamıyoruz

Enflasyonla mücadele tedbirleriyle ilgili ekonomi paketini açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati , fatura konusuna da değindi. Bakan Nebati, 'Türkiye'de elektrik ve doğal gaz fiyatları reel fiyatların altındadır. Satın aldığımız doğal gazın neredeyse 5'de 4'ünü Türkiye Cumhuriyeti yüklenmiş durumdadır. Elektrik fiyatları yine aynı şekilde.



Dünya bir sıkıntı yaşıyor ve biz bir fanusta yaşamıyoruz. Net bir enerji ithalatçısıyız.' diye konuştu.

