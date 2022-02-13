Ekonomi Yerli üretime Hazineden destek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yerli üretime Hazine'den destek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine taşınmazları üzerinde gerçekleştirilecek tarımsal faaliyetlerin artırılması ve yerli üretimin desteklenmesi için üreticiye çağrıda bulundu...

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Yerli üretime Hazineden destek
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine taşınmazları üzerinde gerçekleştirilecek tarımsal faaliyetlerin artırılması ve yerli üretimin desteklenmesi için üreticiye çağrıda bulundu. Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi için 68 şehirde toplam 34,3 milyon metrekare Hazine taşınmazı kiralandı.

BALIKESİR İLK SIRADA

  • 5,6 milyon metrekare ile Balıkesir, 4,6 milyon metrekare ile Kütahya ve 2,6 milyon metrekare ile Tokat öne çıkan iller oldu. Talepte ilk sırada yer alan lavanta yetiştiriciliği için yaklaşık 20,2 milyon metrekare arazi kiralandı. Arazilerin 1 dönümü 20 lira bedelle kiraya verildi.

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