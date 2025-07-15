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Yerli ve yabancı araçlar Kocaeli’de test ediliyor

Yerli ve yabancı araçlar Kocaeli’de test ediliyor

04:0015/07/2025, Salı
G: 15/07/2025, Salı
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Şükrü Özen
Şükrü Özen

Kocaeli’deki Otomotiv Test Merkezi, yerli ve yabancı firmalara dayanıklılık, titreşim ve emisyon gibi 200 farklı test hizmeti sunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) desteğiyle Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (TOSB) hizmet veren Otomotiv Test Merkezi, iç piyasanın yanı sıra yurt dışındaki firmalara da hizmet veriyor. Kocaeli'de 2018 yılında faaliyete başlayan merkezde, 30 kişilik ekiple bir yılda ‘dayanıklılık’, ‘ömür’, ‘titreşim’, ‘şok’, ‘iklimsel çevre koşulları testleri’, ‘motor testleri’, ‘emisyon’, ‘gürültü’, ‘gerilme ölçümü’nü içeren 200 test yapıldı. Türk Akreditasyon Kurumu onaylı merkezde, otomotiv sanayisinde özgün teknoloji ve katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine imkan sağlanıyor.

SAVUNMA SANAYİİNE DE HİZMET VERİYORUZ

Otomotivin yanı sıra savunma, raylı sistemler ve makine ekipmanları gibi sektörlerde üretim yapan firmalara hizmet veren TOSB BİAS Otomotiv Test Merkezi, test ücretleri için her yıl yurt dışına giden yaklaşık 3 milyon avronun ülkede kalmasını sağlamanın yanı sıra İngiltere, Fransa, Bulgaristan, Özbekistan, Brezilya, Hollanda, Slovenya, Almanya, Ürdün gibi ülkelere test hizmeti sunuyor. Merkezin müdürü Şükrü Özen, tüm Avrupa'ya yönelik otomotiv parçalarına test hizmeti verdikleri söyledi. Özen, “Üretilen ürünleri test edip akredite şekilde raporlayıp firmaların ihracatta elini güçlendiriyoruz” dedi.



#Kocaeli
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