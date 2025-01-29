Yerli yatırımcı enflasyona yenildi

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kaynaklarından derleyerek hazırladığı 2024 yılı "Finansal Piyasa Özet Verileri"ni açıkladı. Buna göre, yerli ve yabancı yatırımcıların toplam finansal varlıkları 2024'te yüzde 34 artarak 33 trilyon 723 milyar liraya ulaştı. Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları ise yüzde 39 büyüyerek 3 trilyon 606 milyar liraya çıktı. Geçen yıl enflasyonunun yüzde 44,38 olduğu düşünüldüğünde pay senedi varlıklarındaki büyümenin bu oranın altında kaldığı görüldü.

EUROBONDLARDA HIZLI BÜYÜME

Bu varlıkların 1 trilyon 820 milyar lirasını bireysel yatırımcılar, 1 trilyon 20 milyon lirasını tüzel kişiler, 766 milyar lirasını ise kurumsal yatırımcılar oluşturdu.

Yerlilerin toplam finansal varlıkları yüzde 32 artarak 29,8 trilyon lirayı aştı. En hızlı büyüme bir önceki yılda olduğu gibi özel eurobond varlıklarında yaşandı. Yerli yatırımcıların özel eurobond varlıkları yüzde 120 artarak 958 milyar lirayı geçerken, kamu eurobond varlıkları yüzde 24 yükselişle 1,8 trilyon liranın üzerine çıktı.

DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARINDA SINIRLI YÜKSELİŞ

Verilere göre, yerli yatırımcıların TL mevduat varlıkları 2024'te önceki yıla göre yüzde 37 artışla 11 trilyon 651 milyar liraya çıktı. Döviz tevdiat hesapları ise sadece yüzde 11 yükselişle 5 trilyon 748 milyar lira oldu. Yerlilerin özel sektör borçlanma araçları portföyü yüzde 43 artarak 331 milyar liraya ulaşırken, devlet iç borçlanma senedi varlıkları yüzde 36,6 yükselişle 5 trilyon 588 milyar lirayı geçti. Sermaye piyasası varlıklarının toplam finansal varlıklar içerisindeki payı önceki yıl sonuna göre 2,2 puan artarak yüzde 41,7'ye yükseldi.

Yabancıların varlıkları 3,9 trilyon TL

Yabancı yatırımcıların finansal varlıkları yüzde 51,2 artarak 2024 sonu itibarıyla 3 trilyon 892 milyar lira oldu. Yabancıların devlet iç borçlanma senedi yatırımları yüzde 695 artarak 616 milyar lirayı aştı. Yabancı yatırımcıların TL mevduatları yüzde 50,3 artarak 434,7 milyar liraya, döviz tevdiat hesaplarındaki varlıkları ise yüzde 9 yükselerek 680,4 milyar liraya çıktı.

2024 yılında 34 halka arz gerçekleşti

Halka arzlar ve getiri arayışıyla 2023'te rekor düzeylere ulaşan pay senedi yatırımcı sayısı, faizlerdeki artışın etkisiyle risk iştahının düştüğü 2024'te önemli oranda geriledi. 2023 sonunda 7 milyon 644 bin olan pay senedi piyasasındaki toplam bakiyeli yatırımcı sayısı, 2024'te 6 milyon 840 bine geriledi. 2023'te 54 şirketin halka arzı gerçekleştirilirken, geçen yıl bu sayı 34'e düştü.







