Yerlileştirme makineden başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yerlileştirme Ürün Programı’na yönelik çalışmaların bittiğini belirterek, yola makine sektörü ile çıkacaklarını söyledi. “Pilot alan makine olacak” diyen Varank, eylül, ekim ayına kadar diğer sektörlerdeki ürünleri ilan edeceklerini açıkladı. Varank, Türk Patent ve Marka Kurumu’nda (TÜRKPATENT) düzenlenen iftarda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

300’ÜN ÜZERİNDE ÜRÜN GRUBU

Yerlileştirme Ürün Programı’na da değinen Varank, söz konusu programın amacının Türkiye’nin yüksek cari açık verdiği ürünlerin yerlileştirilmesi olduğunu söyledi. Varank, ürün listesini oluştururken sadece ithalat ve ihracat rakamlarına bakmadıklarını, birçok faktörü göz önünde bulundurduklarını belirterek, “Orta yüksek ve yüksek teknolojiye de odaklanarak 300’ün üzerinde ürün ve ürün grubunun yerlileştirilmesiyle ilgili yeni bir teşvik programı dizayn ettik. Burada eğer ürünün Ar-Ge ihtiyacı varsa oradan başlayarak ürün geliştirilmesi, yatırımı, ticarileşmesi, bütün bu adımların tamamını teşvik etmek üzerine elimizdeki mevcut mekanizmaları dizayn ederek bir program hazırladık. Aslında bizim çalışmalarımız bitti, kamuoyuna ilan etmesi kaldı. Mevzuatla ilgili yapmamız gerekenler var” ifadelerini kullandı.

5 SEKTÖRÜN AÇIĞI 40 MİLYAR DOLAR

Yerlileştirme Ürün Programı kapsamındaki 5 sektörde Türkiye’nin verdiği cari açığın 40 milyar dolar civarı olduğuna dikkati çeken Varank, bu rakamın tamamını karşılamayı istediklerini ancak bunun uzun soluklu bir maraton olduğunu ifade etti. Varank, ham madde anlamında cari açık verilen büyük sektörler olduğuna işaret ederek, “Petrokimyada, milyarlarca dolarlık açık veriyoruz, büyük projelerimiz var. Ceyhan Petrokimya Endüstrisi Bölgesi, bu manada oldukça faydalı olacak bir proje. Bu projede son aşamaya geldik” diye konuştu.

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YERLİ OTO ÇALIŞMASI TAM GAZ DEVAM

İftar sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Varank, yerli otomobilde gelinen sürece ilişkin bilgi verdi.

Varank, bunu sadece bir otomobil projesi olarak görmediklerini vurgulayarak, “Türkiye’nin Otomobili Projesi’ni bir teknoloji projesi olarak, otomotiv sanayimizi dönüştürecek, güçlü ülkelerle rekabetçi hale getirecek bir proje olarak görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Yerli otomobilde tamamen elektrikli ve rakipleriyle yarışacak bir proje ortaya konulacağını aktaran Varank, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş ve ekibinin özverili bir çalışma yürüttüğünü dile getirdi. Varank, projeye yönelik çalışmaların planlanan süre içerisinde ilerlediğini belirterek, “2019’un sonunda bir prototip göreceğiz, buna hep birlikte şahitlik edeceğiz. 2022 yılında da muhtemelen ikinci yarısında inşallah araçlar satışa çıkmış olacak” dedi.

Sanayi stratejisinde sona yaklaşıldı



Varank, sanayi stratejisinin yenilenmesi çalışmalarına ilişkin, “Dünyada rekabetçi olmak istiyorsanız sanayiyi dijitalleştirmek, dönüştürmek ve verimli hale getirmek zorundasınız. Dolayısıyla sanayi ve teknoloji stratejimizi birlikte ilan edeceğiz. Orada da sona yaklaştık sayılır, güzel bir doküman ortaya çıktı” dedi. Varank, geçen yıl kurulan Uzay Ajansı’nın teşkilat yapısıyla ilgili mevzuat çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, “Türkiye’de uzay program ve projelerini yönetmiş çok az insanımız var. Uzay Ajansının yönetici kadrosuyla ilgili faaliyetlerimiz sürüyor, en uygun isimleri bulalım istiyoruz. Yakın zamanda hem yönetim kadrosunu hem teşkilatını oluşturmuş olacağız” diye konuştu.