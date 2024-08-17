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Ekonomi

Yeşil yakalı istihdamı için stratejik iş birliği

Burak Karaca
04:00 - 17/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:13 - 17/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhamit Avşar,KGK Başkanı Hasan Özçelik.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhamit Avşar,KGK Başkanı Hasan Özçelik.

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu arasında gerçekleştirilen etkinlikte sürdürülebilirlik protokolü imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında, şirketlerin karbon ayak izi ölçümü, sürdürülebilirlik raporlaması ve bağımsız denetçiler için sürekli eğitim programları gibi birçok konuda iş birliği yapılacak. Ayrıca, her yıl uluslararası katılımlı bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi ve taraflar arasında bir Danışmanlık Komitesi oluşturulması da planlanıyor.

İHRACATÇININ ÖNÜNÜ AÇMASI HEDEFLENİYOR

İş birliği, sürdürülebilirlik konularında uzman olan ve ‘Yeşil yakalı’ olarak ifadelendirilen insan kaynağını yetiştirme amacını güderken, firmaların ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyum sağlamalarını kolaylaştıracak. İş birliği, çevresel faktörler nedeniyle ihracat ve kredi kısıtlamalarıyla karşılaşan firmalara güvenilir bir çözüm sunacak. Ayrıca, iş dünyasında artan sürdürülebilirlik taleplerine yanıt vermek amacıyla İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde geliştirilecek eğitim programları, firmaların rekabet güçlerini artırmayı hedefliyor.

Dönüşüme katkı sunacak

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhamit Avşar, imzalanan protokolün çok değerli olduğunun altını çizdi. KGK Başkanı Hasan Özçelik ise, “Bu iş birliği ile Türkiye'nin yeşil yakalı çalışan açığını kapatma ve firmaların uluslararası standartlara uyum sağlamasını hedefliyoruz. İstanbul Ticaret Üniversitesi ile birlikte, kısa sürede bu kapasiteyi oluşturmayı planlıyoruz. Eğitim sonunda KGK olarak bir sınav yapmayı da planlıyoruz. Bu sayede ülkemizde yeşil yakalı kapasite oluşturmaya katkı sağlayacağız” dedi.


MÜSİAD'dan enflasyon muhasebesi değerlendirmesi: Özkaynağı zayıf olana ek vergi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinden enflasyon muhasebesine yönelik değerlendirmede bulunuldu. Yapılan açıklamada, ''Uygulanmakta olan Orta Vadeli Program'ın sabırla ve birçok fedakarlıkla adım adım ilerlediği böylesi zor bir dönemde KOBİ'lerimiz başta olmak üzere sanayicimizin finansal kısıtlar ve zorluklarla, yükselen maliyetlerle, giderek daha da zorlaşan rekabet koşullarıyla ve istihdam ortamının zorlayıcı faktörleriyle büyük bir mücadele verirken bu ay uygulanması istenen enflasyon muhasebesinin oluşturacağı bu haksız vergiyi yüklenecek durumu ve imkanı bulunmamaktadır'' ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, bu tür vergilendirme politikalarının yeniden gözden geçirilmesi ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından daha uygun çözümler bulunmasının elzem olduğu belirtilerek, "Bu çerçevede MÜSİAD olarak yeniden, ekonomi yönetimini bu konuda daha dengeli bir yaklaşım benimsemeye ve ekonomik büyümeyi destekleyecek adımlar atmaya davet ediyoruz" denildi.


#İstihdam
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