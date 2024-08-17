Yeşil yakalı istihdamı için stratejik iş birliği

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu arasında gerçekleştirilen etkinlikte sürdürülebilirlik protokolü imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında, şirketlerin karbon ayak izi ölçümü, sürdürülebilirlik raporlaması ve bağımsız denetçiler için sürekli eğitim programları gibi birçok konuda iş birliği yapılacak. Ayrıca, her yıl uluslararası katılımlı bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi ve taraflar arasında bir Danışmanlık Komitesi oluşturulması da planlanıyor.
İHRACATÇININ ÖNÜNÜ AÇMASI HEDEFLENİYOR
İş birliği, sürdürülebilirlik konularında uzman olan ve ‘Yeşil yakalı’ olarak ifadelendirilen insan kaynağını yetiştirme amacını güderken, firmaların ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyum sağlamalarını kolaylaştıracak. İş birliği, çevresel faktörler nedeniyle ihracat ve kredi kısıtlamalarıyla karşılaşan firmalara güvenilir bir çözüm sunacak. Ayrıca, iş dünyasında artan sürdürülebilirlik taleplerine yanıt vermek amacıyla İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde geliştirilecek eğitim programları, firmaların rekabet güçlerini artırmayı hedefliyor.
Dönüşüme katkı sunacak
İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhamit Avşar, imzalanan protokolün çok değerli olduğunun altını çizdi. KGK Başkanı Hasan Özçelik ise, “Bu iş birliği ile Türkiye'nin yeşil yakalı çalışan açığını kapatma ve firmaların uluslararası standartlara uyum sağlamasını hedefliyoruz. İstanbul Ticaret Üniversitesi ile birlikte, kısa sürede bu kapasiteyi oluşturmayı planlıyoruz. Eğitim sonunda KGK olarak bir sınav yapmayı da planlıyoruz. Bu sayede ülkemizde yeşil yakalı kapasite oluşturmaya katkı sağlayacağız” dedi.