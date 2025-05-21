Yeşil yatırımlara süper izin Meclis'e geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yenilenebilir enerji yatırımlarının önündeki bürokratik engelleri aşmak amacıyla 'süper izin' düzenlemesini Meclis gündemine taşımaya hazırlanıyor. Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya, yeni düzenlemeyle yatırım izin sürelerinin radikal biçimde kısaltılmasının hedeflendiğini belirterek, "Amacımız 48 ayı bulan bu izin süreçlerini 24 ayın altına düşürebilmek" dedi. Özkaya’ya göre, bürokratik izin süreçlerinde yaşanan tıkanmalar sadece yatırımcıyı değil, aynı zamanda Türkiye’nin enerji arz güvenliğini de zora sokuyor. Süper izin uygulamasının, bu darboğazları aşarak projelerin daha hızlı şekilde hayata geçirilmesini sağlayacağı öngörülüyor. Özkaya, “Biz burada tıkanabilen mevzuattan ve aksaklıklardan ötürü uzayan süreçleri kısaltmaya çalışıyoruz” diyerek, mevzuatın basitleştirilmesinin öncelikli hedef olduğunu vurguladı. Yeni düzenleme, bazı çevrelerce "doğa talanı" ya da "rant çevrelerine imkan tanınması" gibi eleştirilerle de karşılanıyor. Özkaya, konu hakkındaki tüm iddiaları kesin bir dille reddederek, "Biz hiçbir izni atlamıyoruz" cevabını verdi.