Yeşil yatırımlara süper izin Meclis'e geliyor

Yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik hazırlanan 'süper izin' düzenlemesi Meclis'e geliyor. Yeni uygulama sayesinde yatırımlar için izin süreci 24 ayın altına düşecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yenilenebilir enerji yatırımlarının önündeki bürokratik engelleri aşmak amacıyla 'süper izin' düzenlemesini Meclis gündemine taşımaya hazırlanıyor. Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya, yeni düzenlemeyle yatırım izin sürelerinin radikal biçimde kısaltılmasının hedeflendiğini belirterek, "Amacımız 48 ayı bulan bu izin süreçlerini 24 ayın altına düşürebilmek" dedi. Özkaya’ya göre, bürokratik izin süreçlerinde yaşanan tıkanmalar sadece yatırımcıyı değil, aynı zamanda Türkiye’nin enerji arz güvenliğini de zora sokuyor. Süper izin uygulamasının, bu darboğazları aşarak projelerin daha hızlı şekilde hayata geçirilmesini sağlayacağı öngörülüyor. Özkaya, “Biz burada tıkanabilen mevzuattan ve aksaklıklardan ötürü uzayan süreçleri kısaltmaya çalışıyoruz” diyerek, mevzuatın basitleştirilmesinin öncelikli hedef olduğunu vurguladı. Yeni düzenleme, bazı çevrelerce "doğa talanı" ya da "rant çevrelerine imkan tanınması" gibi eleştirilerle de karşılanıyor. Özkaya, konu hakkındaki tüm iddiaları kesin bir dille reddederek, "Biz hiçbir izni atlamıyoruz" cevabını verdi.
ÇEVRE DUYARLILIĞI EN ÜST DÜZEYDE
Çevresel duyarlılığın en üst düzeyde tutulduğunu vurgulayan Özkaya, “Biz orman iznini vermesin, biz istediğimiz yere rüzgar kuralım, böyle bir zihniyette değiliz. Yenilenebilir enerji diyoruz ve çevreye de duyarlı olmasını istiyoruz” diye konuştu. Süper izin düzenlemesi yalnızca Enerji Bakanlığı'nı değil, aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı da kapsayan çok taraflı bir koordinasyonu içeriyor. Özkaya, "Bu hafta içinde ümit ediyorum artık Meclis'e resmi olarak sunulacaktır" diyerek sürecin nihai aşamaya geldiğini duyurdu. Ayrıca, hidroelektrik santrallerin karşı karşıya kaldığı zorluklara da dikkat çeken Özkaya, "Barajlarımızda yüzde 50’ler mertebesinde düşüş oldu. Bu durum hidroelektrik üretimi sınırlıyor" dedi.