Yıl sonu hedefi bir milyar dolar prim

Müşteri odaklı stratejiler ve inovatif çözümler sayesinde 2,5 milyon müşteriye ulaşan şirket müşteri tabanını yüzde 16 oranında artırdı. Yılı 1 milyar dolar prim ile kapatmayı planlayan firma, önümüzdeki yıl acente sayısını 5 bine çıkarmayı hedefliyor.

İstanbul’da dün düzenlenen basın toplantısında konuşan Sompo Sigorta Genel Müdürü Fahri Uğur, “Performansımız, kasko sigortalarında güçlü konumumuzu pekiştirmemizi sağladı. Oto sigortalarında da sektördeki konumumuzu güçlendirerek, fiyat rekabetinin yoğun olduğu ve karlılığın baskılandığı bir dönemde bile finansal gücümüzü muhafaza ettik. Müşteri taleplerine yönelik sunduğumuz akıllı ve yenilikçi çözümlerle şirketin pazar payını genişlettik” dedi.