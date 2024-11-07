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Yıl sonu hedefi bir milyar dolar prim

Yıl sonu hedefi bir milyar dolar prim

Akın Ali Polat
04:007/11/2024, Perşembe
G: 7/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Fahri Uğur ve Onat Dalaş
Fahri Uğur ve Onat Dalaş

Bu yılın ilk dokuz ayında yüzde 94 prim üretimi artışı kaydeden Sompo Sigorta, sektör ortalaması olan yüzde 74’lük büyüme hızını geride bıraktı.

Müşteri odaklı stratejiler ve inovatif çözümler sayesinde 2,5 milyon müşteriye ulaşan şirket müşteri tabanını yüzde 16 oranında artırdı. Yılı 1 milyar dolar prim ile kapatmayı planlayan firma, önümüzdeki yıl acente sayısını 5 bine çıkarmayı hedefliyor.


OTO SİGORTASINDA GÜÇLENDİK

İstanbul’da dün düzenlenen basın toplantısında konuşan Sompo Sigorta Genel Müdürü Fahri Uğur, “Performansımız, kasko sigortalarında güçlü konumumuzu pekiştirmemizi sağladı. Oto sigortalarında da sektördeki konumumuzu güçlendirerek, fiyat rekabetinin yoğun olduğu ve karlılığın baskılandığı bir dönemde bile finansal gücümüzü muhafaza ettik. Müşteri taleplerine yönelik sunduğumuz akıllı ve yenilikçi çözümlerle şirketin pazar payını genişlettik” dedi.





#sompo sigorta
#ekonomi
#prim

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