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Ekonomi Yıldız Holdingte kritik atama
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Yıldız Holding Kurumsal Strateji ve İş Geliştirme Başkanlığı'na Melih Yalçın getirildi

Yıldız Holding'te kritik atama

Yıldız Holding Kurumsal Strateji ve İş Geliştirme Başkanlığı’na Melih Yalçın getirildi. Melih Yalçın önümüzdeki dönemde Yıldız Holding ve bağlı iştiraklerinin yerel ve global stratejilerinin oluşturulmasına liderlik edecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Melih Yalçın
Melih Yalçın

Yıldız Holding’de Kurumsal Strateji ve İş Geliştirme Başkanlığı’na Melih Yalçın atandı. Türkiye’de ve yurt dışında farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerde 19 yıllık deneyimi olan Melih Yalçın, Yıldız Holding’in önümüzdeki dönem stratejik dönüşüm ve gelecek planlamalarına liderlik edecek.

Grubun yeni iş fırsatlarının ve sürdürülebilir büyüme odaklı yatırımlarının hayata geçirilmesinden de sorumlu olacak Yalçın, aynı zamanda Yıldız Holding portföyüne değer katacak organik ve inorganik genişleme ve portföy çeşitlendirme süreçlerini de yönetecek.

Melih Yalçın, dokuz farklı sektörde danışmanlık tecrübesine sahip

Melih Yalçın, Boston Mount Ida College’da başladığı İşletme eğitimini, 2001 yılında Yeditepe Üniversitesi’nde birincilikle tamamlamasının ardından, London School of Economics’te Kalkınma Yönetimi ve Politik Ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. Kariyerine Londra’da Dünya Bankası’nın denetçi kuruluşu olan Bretton Woods’da analist olarak başlayan Yalçın, sonrasında Doğan Holding’de Stratejik Planlama ve Şirket Satınalmaları Yöneticisi, Garanti Bankası’nda Kurumsal Strateji ve İş Geliştirme Yöneticisi, Cantor Fitzgerald BGC Yatırım Bankası’nda Strateji & Birleşme ve Satınalmalar Müdürü, Kale Grubu’nda Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi, Strategy Loop’ta Kurumsal Strateji, M&A ve Uluslararası İş Geliştirmeden Sorumlu Ortak olarak kariyerine devam etti.

Kariyeri boyunca dokuz farklı sektörde, özellikle değişken portföy yapısına sahip yerel ve uluslararası holding ve şirketlere danışmanlık yapmış olan Melih Yalçın, Yıldız Holding’e katılmadan önce Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda Danışmanlık Hizmetleri Yönetici Direktörü, İcra Kurulu Üyesi ve Escarus Sürdürülebilirlik Danışmanlığı şirketinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Tütüncü: “Melih Yalçın kurumsal vizyonumuza önemli katkılar sağlayacak”

Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü atamaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yıldız Holding birçok ülkede ve sektörde faaliyet gösteren global bir Türk şirketi olarak, uzun yıllardır başarılı bir iş modeli ortaya koyuyor. Bu başarının arkasında değerli takım arkadaşlarımız var. Bugüne kadar çalıştığı kurumların stratejik kurumsal dönüşüm projelerine başarıyla liderlik eden Melih Yalçın’ın önümüzdeki dönemde Yıldız Holding’in gerek ulusal gerekse uluslararası vizyonuna önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum.”

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