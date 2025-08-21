Yıldız Holding 'Mutlu Et Mutlu Ol' anlayışıyla sürdürülebilir değer üretmeye devam ediyor

Yıldız Holding’in “İsrafsız Şirket” iş modelini 81 yıldır tüm süreçlerine entegre ederek büyüdüğünü belirtti. “‘Mutlu Et Mutlu Ol’ anlayışımızla istihdamdan ihracata, sosyal faydadan çevresel sürdürülebilirliğe kadar her alanda pozitif dönüşüm odaklı çalışmalarımız devam ediyor. Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde kaynak verimliliği, gıda güvenliği ve israfının önlenmesine yönelik çalışmalarımızla 2024’te de sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamaya devam ettik. Döngüsel ekonomi prensipleri rehberliğindeki uygulamalarla çevresel etkimizi taahhütlerimizin ötesinde azaltırken, yenilenebilir enerji yatırımlarımız ‘2050 Net Sıfır’ hedefine ulaşmadaki kararlılığımızı ortaya koydu. Toplumsal fayda odaklı projelerimiz ise sosyal katkılarıyla değer zincirimizde çarpan etkisi yaratıyor. Kapsayıcılık ve fırsat eşitliğine bağlılığımızla, gıda ve perakende sektöründe Uluslararası EŞİT ÜCRET Sertifikası’nı almaya hak kazanan ilk holding olmak bizlere büyük gurur yaşattı. Yıldız Holding olarak sürdürülebilirliği tüm iş stratejimizin ayrılmaz parçası olarak görüyor, geleceği dönüştürmeye ve yarının dünyasına bugünden değer katmaya devam ediyoruz.”