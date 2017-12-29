Yılın son mesai gününde altın fiyatları

Dün Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 157,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 157 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 157,20 liradan, bin 35 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 52 liradan, 143 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 147 liradan, bin 11 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 31 liradan, 506 liradan alınan Yarım Ziynet 516 liradan ve 253 liradan alınan Çeyrek Ziynet 258 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Bugün de çeyrek altın yine 258,25 liradan satılırken, yarım altın 516,50 liradan satışa çıktı. Cumhuriyet altınında ise satış fiyatı bin 58 lira 78 kuruş. Gram altın ise 157,50 liradan satılıyor.

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CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1042,98 liradan alınıp 1058,78 liradan alıcı buluyor. Lira ziynet de 1038,49 liradan alınırken 1064,46 liradan satılıyor.

İŞTE 29 ARALIK 2017 ALTIN FİYATLARI

Altın Fiyatları Alış Satış Gram 154,46 157,50 Cumhuriyet 1,042,98 1.058,78 22 Ayar Bilezik 143,50 144,50 Lira Ziynet 1.038,49 1.064,46 Yarım Ziynet 503,90 516,50 Çeyrek Ziynet 251,95 258,25

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.