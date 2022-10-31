Yoğunluğa göre şarj istasyonu

Yerli elektrikli otomobil Togg banttan inerken, araçların enerji ihtiyacını karşılayacak şarj ağlarının kurulumu da sürat kazandı. Togg otomobilleri için Türkiye’de 81 şehre şarj istasyonları kurulacak. Yollarda yerini almaya hazırlanan Togg, şarj istasyonlarında kısa sürede şarj edilebilecek. Trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, diğer bölgelerde 50 kilometrede bir şarj istasyonları yer alacak. İstasyonlar yenilenebilir enerji kaynağı sertifikalı hizmet sağlayacak.

EN ÇOK İSTASYON İSTANBUL’DA

Türkiye'nin otomobili için şarj istasyonları da hazır. Faaliyette bulunan 2 bin 147 şarj istasyonunda 3 bin 318 AC şarj noktası ve 322 DC şarj noktası bulunuyor. Toplam 3 bin 640 şart noktası bulunuyor. Şarj ağı işletmeci lisansı alan şirket sayısı ise 54’e ulaştı.

REKLAM

En çok şarj istasyonu bulunan il 551 nokta ile İstanbul. İstanbul’u 155 ile Antalya, 149 ile Ankara takip ediyor. İzmir’de 127, Muğla’da 85, Bursa’da 78, Eskişehir’de 61, Balıkesir’de 49, Konya’da 46, Kocaeli ve Afyonkarahisar’da ise 39’ar şarj istasyonu bulunuyor. Yakın dönemde 81 ilin tamamına şarj istasyonu kurulumu yapılacak.

ŞARJ SÜRESİ NOKTAYA GÖRE

Togg için büyük öneme sahip şarj istasyonlarında, araçların şarj olma süresi, şarj noktasının AC veya DC olmasına, gücüne, aracın şarj olma hızına göre değişim gösterecek. Togg tarafından üretilecek aracın 180 kilovatlık DC bir şarj noktasıyla şarj edilmesi durumunda, 25 dakika içerisinde aracın şarjının yüzde 20’den yüzde 80’e kadar ulaşması öngörülüyor. AC bir şarj noktasında ise bu süre 4 saate kadar çıkabilecek. Cihazlarda yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynağı sertifikalı hizmet sağlanacak. Türkiye’deki tüm elektrikli araç sahiplerinin erişimine açık olacak yüksek performanslı şarj ağı sayesinde kullanıcıların menzil endişesi de ortadan kalkacak.