Yönetilen varlıkların getirisi faizle yarıştı

Portföy yönetimi sektörü tarafından yönetilen varlıklar son 4 yılda 16 kat artarak 5,6 trilyon liraya çıktı. TKYD Başkanı Yağız Oral, sektörün 2024'ün ilk 8 ayında yüzde 41 kâr getirisiyle faizle yarıştığını söyledi.
Portföy yönetimi sektörünün varlıkları son 4 yılda 16 kat artarak 348 milyar liradan 5,6 trilyon liraya ulaştı. Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) Başkanı Yağız Oral, dün İstanbul’da düzenlenen toplantıda sektörün güncel verilerini kamuoyuyla paylaştı. Oral, yönetilen 5,6 trilyon liralık varlığın, Gayri Safi Yurt içi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 16’sını oluşturduğunu vurguladı. Portföy yönetimi sektörünün 2021 yılından bugüne mevduattan fazla kazandırdığına dikkat çeken Oral, "2024 yılının ilk 8 aylık ortalaması baz alındığında da yüzde 41 kâr getirisiyle faizle yarıştık" dedi. Yatırımcıların artan ilgisi ve aynı zamanda finansal okuryazarlığın da yükselmesiyle, yatırım fonlarının büyüklüğü 3,6 trilyon liraya dayandı.
5,2 MİLYON YATIRIMCI VAR
Ağustos 2020’de 3 milyon olan yatırım fonu yatırımcı sayısı Ağustos 2024 itibarıyla 5,2 milyon kişiye çıktı. Oral, "Bu, yüzde 73’lük bir artışa denk geliyor. Sektörün son yıllarda sergilediği etkileyici büyüme ile geldiği bu noktayı çok önemsiyoruz; ancak gelişmiş ülke ekonomileri ile karşılaştırıldığında gidilecek daha çok yol olduğunu da görüyoruz" diye konuştu.
BES TUTARI 1 TRiLYON LiRAYI GEÇTi
- Yağız Oral, yatırım fonlarına ilişkin olarak şu bilgileri verdi: "Ağustos 2024 itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fon tutarı 1 trilyon lira eşiğini geçti. Otomatik Katılım Sistemi (OKS) fon tutarı 75,6 milyar liraya ve diğer yönetilen varlıklar ise 879 milyar liraya çıktı. Yatırım fonlarına 2023 sonundan 23 Eylül 2024’e kadar 1,4 trilyon lira net giriş yaşandı."