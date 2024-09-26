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Ekonomi
Yönetilen varlıkların getirisi faizle yarıştı

Yönetilen varlıkların getirisi faizle yarıştı

Akın Ali Polat
04:0026/09/2024, Perşembe
G: 26/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Portföy yönetimi sektörü tarafından yönetilen varlıklar son 4 yılda 16 kat artarak 5,6 trilyon liraya çıktı. TKYD Başkanı Yağız Oral, sektörün 2024'ün ilk 8 ayında yüzde 41 kâr getirisiyle faizle yarıştığını söyledi.

Portföy yönetimi sektörünün varlıkları son 4 yılda 16 kat artarak 348 milyar liradan 5,6 trilyon liraya ulaştı. Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) Başkanı Yağız Oral, dün İstanbul’da düzenlenen toplantıda sektörün güncel verilerini kamuoyuyla paylaştı. Oral, yönetilen 5,6 trilyon liralık varlığın, Gayri Safi Yurt içi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 16’sını oluşturduğunu vurguladı. Portföy yönetimi sektörünün 2021 yılından bugüne mevduattan fazla kazandırdığına dikkat çeken Oral, "2024 yılının ilk 8 aylık ortalaması baz alındığında da yüzde 41 kâr getirisiyle faizle yarıştık" dedi. Yatırımcıların artan ilgisi ve aynı zamanda finansal okuryazarlığın da yükselmesiyle, yatırım fonlarının büyüklüğü 3,6 trilyon liraya dayandı.

Yağız Oral

5,2 MİLYON YATIRIMCI VAR

Ağustos 2020’de 3 milyon olan yatırım fonu yatırımcı sayısı Ağustos 2024 itibarıyla 5,2 milyon kişiye çıktı. Oral, "Bu, yüzde 73’lük bir artışa denk geliyor. Sektörün son yıllarda sergilediği etkileyici büyüme ile geldiği bu noktayı çok önemsiyoruz; ancak gelişmiş ülke ekonomileri ile karşılaştırıldığında gidilecek daha çok yol olduğunu da görüyoruz" diye konuştu.


BES TUTARI 1 TRiLYON LiRAYI GEÇTi

  • Yağız Oral, yatırım fonlarına ilişkin olarak şu bilgileri verdi: "Ağustos 2024 itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fon tutarı 1 trilyon lira eşiğini geçti. Otomatik Katılım Sistemi (OKS) fon tutarı 75,6 milyar liraya ve diğer yönetilen varlıklar ise 879 milyar liraya çıktı. Yatırım fonlarına 2023 sonundan 23 Eylül 2024’e kadar 1,4 trilyon lira net giriş yaşandı."


Türkiye kapasiteyi aşacak: Avrupa'nın yatırım üssü olacağız

Türkiye teknoloji ve enerji hamlelerine her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü İlker Murat Ar, PİLDER tarafından Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Batarya Teknolojileri Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin hedeflerine vurgu yaptı. 2030 yılına kadar 80 gigavatsaatlik bir kapasite inşa ederek batarya teknolojilerinde bölgesel üretim ve yatırım üssü olmayı hedeflediklerini bildiren Ar, Lityum-iyon bataryaların her an yeni gelişmelere sahne olan batarya teknolojilerinde en yaygın kullanılan teknoloji durumunda olduğunu belirterek "Yeni nesil batarya teknolojilerine yönelik AR-GE çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Bu açıdan bakıldığında, katı hal bataryalar, lityum-kükürt ve sodyum-iyon gibi alternatif teknolojilerle metal-hava bataryaları önümüzdeki yıllarda endüstrinin yönünü belirleyecek kritik teknolojiler olacak." diyerek yeni bir rekabet alanı inşa edildiğine dikkat çekti.


#faiz
#ekonomi
#portföy yönetimi

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