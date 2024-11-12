Yoruma değil satıcıya bak

Bu arada "Neden aynı eşyaya yönelik yorumların bazılarında binlerce diğerlerinde az yorum var?" diye soranlar olabilir. Burada sitenin algoritması, tüketicilerin beğeniye dikkat ettiğini biliyor. Bir ürüne, tıpkı arama motorlarında olduğu gibi üstte yer veriliyor. Yorum sayısı da bilinçli olarak fazla gösteriliyor. Aslında, satışları artırmak için uygulanan bu atış taktiğinden uzak durmak gerekiyor. Bu habere ilişkin yorumumuza gelince: "11.11 ile başlayan 'Koş vatandaş koş... Almayanı dövüyorlar' baskısına dayanabilene selamlar olsun."