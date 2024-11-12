Yoruma değil satıcıya bak

Çoğumuz internet alışverişlerimizde en fazla yorum yapılan ve beğeni alan ürünleri tercih ediyoruz. Binlerce değerlendirme yazılanların güvenilir olduğunu düşünüyoruz. Oysaki yorumlar, her zaman tıkladığımız ürüne ait olmuyor. Örneğin, aynı ceketin farklı satıcılara ait yorumunu okuyoruz. Tüketiciyi yanıltmaya yönelik bu uygulama, birçok pazar yerinde kullanılıyor. Mağduriyet yaşamamak için satıcının kendi sayfasında yazılanlara bakmak gerekiyor.
Kasım ayındaki indirimlere yönelik uyarılar sürerken, özellikle e-ticaret alışverişlerindeki yorumlara karşı da dikkatli olmamız gerekiyor. Malumunuz üzere çoğumuz satın alacağımız ürünle ilgili yazılanları okuyoruz. İncelediğimiz eşyanın binlerce yorum alması, bizler için güvenli olduğu anlamına gelebiliyor. Gelmesin. Çünkü, site algoritması aynı ürün hakkındaki tüm beğeni ve yorumları aynı yerde topluyor.
BİR MARKANIN AYNI CEKETİ ONLARCA FARKLI SATICIDA
Örneğin, en fazla beğenisi olan bir markanın ceketini güvenilir ve orijinal olarak düşünüyoruz. E-ticaret sitelerinin önemli bir bölümü de bu algıyı bildiği için, söz konusu yazıları satıcı ayırt etmeden toplu halde veriyor. Yorumlara tıkladığımızda ise altta veya üstte küçük yazılarla firma bilgisini görebiliriz. Olumlu değerlendirmeler, bizim satın alacağımız ceket için yapılmış olmayabilir. Hatta satıcıyla ilgili sahte ürün gönderimi, geciken kargo sorunu, iade almama şikayetleri bulunabilir.
TÜKETİCİYİ YANILTMAYA YÖNELİK PAZARLAMA
Tüketiciyi yanıltan bu durumu yaşamamak için seçtiğimiz eşyanın satıcısının sayfasına girmemiz gerekiyor. Oradaki gerçek değerlendirme ve beğeni sayısına ulaşabiliriz. Ticaret Bakanlığı, kasım indirimlerinde taklit ve tağşiş ürünler yanında tüketiciyi aldatmaya yönelik pazarlama stratejileri konusunda sıklıkla uyarı yapıyor.
PAZAR YERLERİNİN VAZGEÇİLMEZİ
- Bu arada "Neden aynı eşyaya yönelik yorumların bazılarında binlerce diğerlerinde az yorum var?" diye soranlar olabilir. Burada sitenin algoritması, tüketicilerin beğeniye dikkat ettiğini biliyor. Bir ürüne, tıpkı arama motorlarında olduğu gibi üstte yer veriliyor. Yorum sayısı da bilinçli olarak fazla gösteriliyor. Aslında, satışları artırmak için uygulanan bu atış taktiğinden uzak durmak gerekiyor. Bu habere ilişkin yorumumuza gelince: "11.11 ile başlayan 'Koş vatandaş koş... Almayanı dövüyorlar' baskısına dayanabilene selamlar olsun."