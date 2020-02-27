Ekonomi Yükselişteki altında son durum
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yükselişteki altında son durum: 27 Şubat 2020 gram ve çeyrek altın fiyatları

Yükselişteki altında son durum

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 326 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 530 liradan, Cumhuriyet altını ise 2.171 liradan işlem görüyor.

Haber Merkezi AA
27 Şubat 2020 gram ve çeyrek altın fiyatları
27 Şubat 2020 gram ve çeyrek altın fiyatları

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 324,3 liradan tamamladı.

Bugüne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 326 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 530 lira, Cumhuriyet altını da 2.171 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise bugün Asya piyasalarında 1.652,7 dolara kadar yükseldikten sonra 1.645 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kayıpları ve salgına yakalanan kişi sayısının artmaya devam etmesinin etkisiyle altının ons fiyatının güvenli liman alımlarıyla yükseldiğini ifade etti.

Çin'deki yeni vaka sayısındaki artış hızı yavaşlasa da Güney Kore'deki hızlı artışın yanı sıra İran ve İtalya'nın ardından Brezilya ve Yunanistan başta olmak üzere başka ülkelerde de yeni vakaların görülmesiyle risk algısının arttığına işaret eden analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.660 doların direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 320-333 lira bandının izlenmesi gerektiğini kaydetti.

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