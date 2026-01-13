Yeni Şafak
Yumurtacı tavukların kafes standartlarında değişiklik

08:5213/01/2026, Salı
AA
Yumurtacı tavukların kafes standartları değiştirilirken mevcut işletmelerde kullanılan yetiştirme şekli ile büyütme kafes sistemleri 1 Ocak 2029 tarihinden itibaren kullanılamayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Yumurtacı Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Mevcut işletmelerde kullanılan yetiştirme şekli ile büyütme kafes sistemleri 1 Ocak 2029'dan itibaren kullanılamayacak.






