İsviçre'den döndü çocukluk hayalini gerçekleştirdi: Günde 3 bin 500 yumurta üretiyor

"Memlekete gelip iş yapmak iyi bir şey"





Ünal, tavukların günlük yaklaşık 500 kilo yem tükettiğini belirterek, hava koşullarına göre dışarı çıkma saatlerini ayarladıklarını, hava karardığında ise tavukların kümese döndüğünü anlattı.





Memleketinde üretim yapmanın kendisini mutlu ettiğini ifade eden Ünal, "Yurt dışındaki Türk vatandaşlarına da sesleniyorum. Gerçekten orada zor koşullarda çalışmaktansa memlekete gelip iş yapmak iyi bir şey. Burada çalışarak hem kendime hem memleketime hizmet ediyorum. Yanımda çalışan 2 kişiye de ekmek kapısı oldum. Onların sigortaları var, kazançlarıyla evlerine ekmek götürüyorlarsa ne mutlu bana." diye konuştu.





Ünal, köy halkının kendisine destek verdiğini, böyle bir girişimde bulunduğu için teşekkür ettiklerini vurguladı.





Memleketinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ünal, "Köylüler de aynı düşüncede. 'Çok güzel iş kurdun, bize ekmek kapısı oldun.' diyorlar. Benim gibi 10 kişi çıkıp köyümüze hizmet etse dışarıyla ne işi var, ekmek kapısı işte." dedi.

Çiftlikte çalışan 29 yaşındaki Rıdvan Yener de köyünde çalışma fırsatı yakaladığı için mutlu olduğunu belirterek, "Allah razı olsun, Cemal amcam böyle bir iş imkanı sağladı. Çalışıyoruz, evime ekmek götürüyorum. İnşallah bu yaz evlenmeyi düşünüyorum ve köyde yaşamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.