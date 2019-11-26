Yünsa'da Sabancı dönemi sona erdi: Devir işlemi gerçekleşti

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük yünlü kumaş üreticisi Yünsa'nın Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş.'ye devir işlemi tamamlandı.Hacı Ömer Sabancı Holding'ten KAP'a yapılan açıklama şöyle;
Şirketimiz iştiraklerinden Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahip olduğumuz şirket sermayesinin %57,88'ini temsil eden 16.878.507,00 TL nominal değerli hisselerin tamamının Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş.'ye satış işlemi 26.11.2019 tarihinde tamamlanmıştır.
- Şirketimiz portföyünde yer alan %57,88 oranındaki Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse senetleri 69.458.876,54 TL bedel ile satılmış, satış bedeli 26.11.2019 tarihinde tahsil edilmiştir.
Söz konusu hisselerin satışı sonrasında Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de payımız kalmamıştır.