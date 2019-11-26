Yünsa'nın Sürmegöz Tekstil'e satışı tamamlandı Yünsa'da Sabancı dönemi sona erdi: Devir işlemi gerçekleşti 70 milyon TL bedelle Sürmegöz Tekstil'e satışı için anlaşma imzalanan ve geçtiğimiz günlerde Rekabet Kurulu tarafından da satışı için onay verilen Yünsa'da devir işlemi gerçekleşti. satışa konu bedelin tahsil edilmesiyle birlikte Sabancı ailesinin Yünsa ile bağı tamamen sona ermiş oldu.

Haber Merkezi 26 Kasım 2019, 16:35 Son Güncelleme: 26 Kasım 2019, 16:42 Yeni Şafak