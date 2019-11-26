Ekonomi Yünsada Sabancı dönemi sona erdi Devir işlemi gerçekleşti
İŞ DÜNYASI

Yünsa'nın Sürmegöz Tekstil'e satışı tamamlandı

Yünsa'da Sabancı dönemi sona erdi: Devir işlemi gerçekleşti

70 milyon TL bedelle Sürmegöz Tekstil'e satışı için anlaşma imzalanan ve geçtiğimiz günlerde Rekabet Kurulu tarafından da satışı için onay verilen Yünsa'da devir işlemi gerçekleşti. satışa konu bedelin tahsil edilmesiyle birlikte Sabancı ailesinin Yünsa ile bağı tamamen sona ermiş oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sabancı Holding elindeki yüzde 57,88'lik hissenin satışı için Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş. ile anlaşma imzalamıştı.
Sabancı Holding elindeki yüzde 57,88'lik hissenin satışı için Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş. ile anlaşma imzalamıştı.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük yünlü kumaş üreticisi Yünsa'nın Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş.'ye devir işlemi tamamlandı.

Hacı Ömer Sabancı Holding'ten KAP'a yapılan açıklama şöyle;

Şirketimiz iştiraklerinden Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahip olduğumuz şirket sermayesinin %57,88'ini temsil eden 16.878.507,00 TL nominal değerli hisselerin tamamının Sürmegöz Tekstil Yatırım A.Ş.'ye satış işlemi 26.11.2019 tarihinde tamamlanmıştır.

  • Şirketimiz portföyünde yer alan %57,88 oranındaki Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse senetleri 69.458.876,54 TL bedel ile satılmış, satış bedeli 26.11.2019 tarihinde tahsil edilmiştir.

Söz konusu hisselerin satışı sonrasında Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de payımız kalmamıştır.

Sabancı'ya bağlı Yünsa resmen satıldı
EKONOMİ
Sabancı'ya bağlı Yünsa resmen satıldı
Sarı çizgilere dikkat

Sarı çizgilere dikkat

​Metrobüs'te 'işaretli bekleme yeri' dönemi başladı.
Hayra alamet değil

Hayra alamet değil

​Cumhurbaşkanı uyarmıştı: Barajlardaki su oranı düşüyor.
Evren ilçesinin adı değişecek

'Evren' ilçesinin
adı değişecek

​AK Parti'nin verdiği teklifte yeni isim de belli oldu.
6 TRT çalışanına Karlov davası

6 TRT çalışanına Karlov davası

​FETÖ propagandası yaptıkları iddiasıyla dava açıldı.
Tam isabet

Tam isabet

​Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.

3 kuruşluk dava

3 kuruşluk dava

​Muharrem İnce'den, iki gazeteci hakkında suç duyurusu.

Çocuğumu<br>çamurda bıraktılar

Çocuğumu
çamurda bıraktılar

Bolu'da cinayet davası sonrası ortalık karıştı.
Yaşadığım şeyler kolay değildi

Yaşadığım şeyler kolay değildi

Yüzü asitle yakılan Berfin Özek ilk kez mahkemede.
Filmlere taş çıkartacak senaryo

Filmlere taş çıkartacak senaryo

​Cumhurbaşkanı AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.
Her şey<br>planlandığı gibi

Her şey
planlandığı gibi

​Bakan Akar'dan Barış Pınarı Harekatı ve S-400 açıklaması.
Son aşamaya gelindi

Son aşamaya gelindi

​Çılgın Proje'de kritik bilgi 2 gün sonra açıklanacak.
Tarih açıklandı

Tarih açıklandı

​Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu aracı kamuoyuna tanıtacak.
6 ay süre verildi

6 ay süre verildi

Bakan Kurum'dan 'termik santral' açıklaması.
CHP siyaset değil yalan üretiyor

CHP siyaset değil yalan üretiyor

​Cumhurbaşkanı önemli açıklamalarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.