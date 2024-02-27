Yurt dışından 6.3 milyar dolar kaynak

VakıfBank, çeşitli yapılar altında farklı uluslararası bankalarla gerçekleştirdiği yurt dışı fonlama işlemleriyle 2023'te Türkiye'ye toplam 6,3 milyar dolar taze kaynak sağladı. Bankadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, sürdürülebilir bankacılık alanında attıkları adımlarla Türk bankacılık sektöründeki öncü konumlarını koruduklarını belirtti.

MEYVELERİ TOPLAMAYA BAŞLADIK

Bu alandaki çalışmalarının meyvelerini toplamaya, VakıfBank ve uygulamalarını hep daha ileriye taşımaya devam ettiklerine vurgulayan Üstünsalih, şu değerlendirmede bulundu: “Son olarak, 2015'ten bu yana yayımlamakta olduğumuz Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Raporu notumuzu 2 basamak birden yükselterek 'A' skoru ile 'Liderlik' seviyesine taşımayı başardık. Dünya üzerinde CDP iklim raporlaması yapan şirketlerden 346'sı A listesinde bulunmaktadır. Biz de Türkiye'den bu listeye girmeye hak kazanan 17 şirketten birisi olarak, finans sektörü dünya sıralamasında ilk yüzde 22'lik dilimin içerisinde yer almayı başardık. Bunun yanı sıra, CDP Su Güvenliği Raporlaması notunu da bir önceki yıla göre iki basamak birden yükselterek 'A-'Liderlik seviyesine taşımış bulunuyoruz."

Üstünsalih, bu doğrultuda uluslararası fonlama tarafında da sürdürülebilirlik temalı projelere ve işlemlere öncelik verdiklerine dikkati çekti.

OCAKTA 2 MİLYAR DOLARLIK İŞLEM

Üstünsalih, şöyle devam etti: "Toplam yurt dışı fonlama tutarımız 14 milyar dolar seviyesine ulaşmış ve toplam pasifler içindeki payı yüzde 15 seviyesine yükselmiştir. 2023'te yurt dışı fonlama işlemlerine baktığımızda en önemlilerinden birisi şüphesiz ki ocak ayında toplam 9 yabancı bankanın katılımıyla gerçekleştirilen, vadeleri 4 ve 5 yıl olmak üzere iki dilimden oluşan 2 milyar dolar tutarında Türk bankacılık sektörünün tek seferdeki en büyük DPR seküritizasyon işlemi olmuştur."

Kooperatif destek başvuruları sürüyor

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı'na (KOOP-DES) 30 Mart'a kadar başvurulabilecek. Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 2020-2023 döneminde 628 kooperatifin 663 projesi için sağlanan destek tutarının 76 milyon lirayı bulduğu ifade edildi. Paylaşımda, 2023-2024 yılı destek tutarları ile artış oranlarına ilişkin infografik de yer aldı. Buna göre, makine/ekipman ve demirbaş alımı desteği 200 bin liradan 400 bin liraya, sergi ve fuar desteği 30 bin liradan 60 bin liraya, bir personel için istihdam desteği 103 bin liradan 204 bin liraya, iki personel için istihdam desteği ise 206 bin liradan 408 bin liraya yükseltildi. Programa, Bakanlığın çatısı altında faaliyet gösteren tüm kooperatifler ile üst birlikler başvuru yapabilecek.

Aldatıcı reklamlara 24 milyon lira ceza

Reklam Kurulu, bu ayki toplantısında, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalar nedeniyle işletmelere 24 milyon 16 bin 573 liralık para cezası uyguladı. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Kurulda, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamaların incelendiği bildirildi. Kurulca, şubat ayı toplantısında görüşülen 185 dosyadan 157'sinin mevzuata aykırı bulunduğunun belirtildiği açıklamada, söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile 24 milyon 16 bin 573 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.







