Ekonomi Yüzde 8 pazar payına ulaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yüzde 8 pazar payına ulaştı

10 ay önce piyasa sürülen yerli ve milli temizlik ürünü BORON’da çeşitlilik arttı. Renkli ve beyazlar için sıvı ve toz olmak üzere toplam dört ürünle raflardaki yerini genişleten BORON, kısa sürede yüzde 8’lik pazar payına ulaştı. BORON’un 30 bin ton satış rakamına ulaştığını belirten Enerji Bakanı Fatih Dönmez, “Yıl sonu hedefi ise 32 bin ton” dedi.

Mesude Demirhan Yeni Şafak
Fatih Dönmez
Fatih Dönmez

Son zamanlarda doğal ürünlere ve sağlıklı yaşama olan ilgi artınca, birçok sektörde kimyasaların yerini doğa dostu ürünler almaya başladı. Bunlardan biri de 10 ay önce Eti Maden tarafından piyasaya sürülen BORON, müşterilerin taleplerine yetişmek için kapasiteyi yüzde 20 arttırdı. Kısa sürede 30 bin tonun üzerinde satışı yapılan yerli ve milli temizlik ürünü BORON, güçlendirilmiş formüllü iki yeni toz çeşidi ve sıvı temizlik ürünüyle piyasada. Petrol türevlerinin yanı sıra parfüm ve fosfat içermeyen BORON pazarda yüzde 8’lik bir paya sahip oldu. Cirosu ise; kısa sürede 100 milyon lirayı aştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez toplantının ardından eşi Zeynep Dönmez ile çıktığı market alışverişinde BORON ürünlerini satın aldı.

İLGİYLE KARŞILANDI

BORON’un yeni ürünlerinin lansman toplantısında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ETİ Maden’in yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları ve müşteri geri bildirimleriyle yerli temizlik ürününü her geçen gün daha da geliştirdiğini söyledi. Dönmez, “BORON yaklaşık 10 ay önce piyasaya çıktığında milletimizin büyük bir teveccühüyle karşılaştı. Bugünden itibaren renkli ve beyazlar için sıvı ve toz olmak üzere dört farklı BORON raflardaki yerini almaya başlayacak” dedi.

20 BİN SATIŞ NOKTASINDA OLMAK İSTİYORUZ

Türkiye’deki temizlik ürünleri pazarının yaklaşık 10 milyar liralık bir hacme sahip olduğunu aktaran Dönmez, şu bilgileri paylaştı: “Kısa sürede 30 bin ton satış rakamına ulaştık. Yıl sonunda, 32 bin tona ulaşmayı hedefliyoruz. Yeni ürünlerle birlikte BORON’un piyasadaki pazar payını daha da artırmak için geniş bir dağıtım ağı kurduk. Türkiye’de tüm büyük zincir mağazalarda yaklaşık 20 bin satış noktasında olma hedefimiz var. Bunun büyük bir kısmını da gerçekleştirdik. Eskişehir Kırka’daki fabrikamız artan talebe yetişmek için kapasitesini yüzde 20-25 oranında artırarak yıllık yaklaşık 30-35 bin ton arası üretim seviyesine yükseldi.”

İlk aşamada ABD, İsviçre, Tunus ve Kosova’ya BORON ihracatı yapılacağını belirten Bakan Dönmez, ilk sevkiyatı yapmak üzere olduklarını bildirdi. Ürün Ar-Ge süreçlerinin devam ettiğini belirten Dönmez, “Bulaşık makineleri ve elde yıkama için doğal mineralli bulaşık temizlik ürünü geliştirmek için de çalışmalar devam ediyor. İnşallah onu da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde müşterimizle buluşturmuş olacağız. Mevcut ürünlerin performanslarının artırılması ve yeni ürün geliştirilmesi için ekiplerimiz sürekli mesaide. Bu gayretler sonucu yeni ürünlerimizin leke çıkarma gücünü de en yüzde 30 seviyesinde artırmış olduk” diye konuştu.

Balıkesir Bandırma’da temeli atılan bor karbür tesisiyle dünyadaki toplam bor karbür üretimin yüzde 8’lik diliminin Türkiye’de üretileceğini hatırlatan Dönmez, “Ferrobor ve bor nitrürün ülkemizde üretilmesi amacıyla ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor” dedi.

  • Rekabet indirim getirdi
  • Eti Maden Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer ise, Türkiye temizlik tarihinde yeni bir sayfa açıldığını ifade ederek şunları söyledi: “Boron’umuz kimyasal içermez farklı bir kulvardadır. Diğer temizlik ürünlerinden farklı bir konumdadır. Bize soruluyor niçin köpürmüyor, parlak beyazlık vermiyor. Bizim ürünümüz köpürmez kokmaz. Türkiye’de çamaşırda bir alternatifiz. Türkiye’de çamaşırda temizliğin tarihi Boron’dan önce Boron’dan sonra diye yazılacak. Sektörde bizden sonra kokusuz deterjanların çıktığını görüyoruz, indirimlerin olduğunu görüyoruz. Biz devlet kurumu olarak hem fiyat hem sağlık konusunda halkımızın menfaatini koruyarak piyasa var olacağız. Boron’umuz bordan üretiliyor, bor halkımızın, 32 tesisimiz var onlar da halkımızın.”

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