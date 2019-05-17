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Ekonomi Yves Rocherın yeni güneş kremi ile tanışın
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yves Rocher Bitkisel Kozmetik Laboratuvarları’nın yeni güneş kremi ile tanışın!

Yves Rocher'ın yeni güneş kremi ile tanışın

İçeriğindeki Boğa Dikeni, güneşin zararlı etkisinden cildi korurken, hafif formülü sayesinde cildin nefes almasını sağlar, cildin parlamasını önler.

iLAN Yeni Şafak
Yves Rocher
Yves Rocher

50 GKF Parlama Karşıtı Güneş Kremi, çift UVA/ UVB korumalı son jenerasyon nano partikül içermeyen güneş filtreleri ile birleştirilip özel olarak geliştirilmiştir. Yağlı ciltler için geliştirilmiş formülü ile güneş yanığı ve cilt yaşlanmasına karşı savaşır.

Güneşe bağlı cilt yaşlanmasının ve cilt lekelerinin oluşumunu engeller. Cildin nemlenmesine, yumuşaklık kazanmasına ve kırışıkların azalmasına yardımcı olur. Yapışkan olmayan ince dokusu sayesinde kullanım kolaylığı sağlar.

Komedojenik değildir.

Mineral Yağ, Paraben ve Renklendirici İçermez!

Yves Rocher -50 GKF Parlama Karşıtı Güneş Kremi - 84.90 TL 40 ml

Yves Rocher mağazaları ve www.yvesrocher.com.tr’de!

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