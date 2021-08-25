​Zeytin çekirdeğiyle israfa çevreci çözüm

Türkiye’de her yıl yaklaşık 20 milyar metreküp su israf edilirken, 1980’lerde 5 bin ton olan kişi başına su miktarı 2020 sonunda bin tona kadar geriledi. Bilinçsiz kullanım sonucu su kaynakları azalırken, israfın önüne geçmenin yolu da bireysel olarak tüketicilerin bilinçlendirilmesinden geçiyor. Su israfının önüne geçilmesinde, musluk başlarında kullanılan perlatörler önemli görev üstleniyor. Musluk ucuna aparat olarak takılabilen perlatörler, çıkan suyun hava ile temas etmesini sağlayarak akış yoğunluğunun ve ıslanma etkisinin artmasını sağlıyor ve kullanımı asgari orana düşürüyor. İTÜ Çekirdek bünyesinde kurulan Delifer, fosil yakıttan elde edilen plastik yerine, zeytin çekirdeğinden elde edilen bio plastik malzemesi kullanarak ürettiği perlatör ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlıyor.

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Ahmet Delifer

Ahmet Delifer

EN BÜYÜK MÜŞTERİ BELEDİYELER

Firmayı 2020’nin başında kurduklarını ifade eden girişimci Ahmet Delifer, ürünlerin tamamıyla yerli olarak üretildiğini aktardı. Fosil yakıttan üretilen plastik yerine zeytin çekirdeğinden üretilen bio plastik kullanmaları sebebiyle çevreye de en az zararı verdiklerini vurgulayan Delifer, “Perlatör alanında bio plastik malzemesi kullanarak doğada kompast hale dönüşmesini asgari sürelere çektik” dedi. Firma olarak 2020 sonunda seri üretime başladıklarını söyleyen Delifer, “Şu anki üretim kapasitemiz günlük 60 bin adet. En büyük müşteri grubumuzu ise büyükşehir belediyeleri oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

İSRAF HER YIL TIRMANIYOR

Firma olarak önceliklerinin kontrolsüz bir şekilde akan musluklarda ki suyun kontrol altına alınması olduğunu belirten Ahmet Delifer, “Günlük iki saat sürekli çalışan bir muslukta 1 yılda 350-400 ton su tasarrufu yapıyoruz. Ayrıca ham madde ile doğaya dost bir ürün geliştirdik” diye konuştu. Su israfının her yıl tırmandığını ve korkutucu seviyelere ulaştığını dile getiren Delifer, “Ülkemizin tüm musluklarında bu ürünü kullandırarak temiz su kaynaklarımıza yıllık milyonlarca ton su tasarrufunu sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.