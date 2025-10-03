Zeytin ve enerji aynı tarlada

Muğla Milas’ta Yeniköy Kemerköy Enerji, maden sahasındaki 151 zeytin ağacını bilimsel yöntemle yeni alanlara taşıdı. Yasa gereği her ağacın yerine iki fidan dikilmesi gerekirken, Ankara Üniversitesi ve Türkiye Tabiatını Koruma Derneği gözetiminde 300’den fazla yeni fidan toprakla buluşturuldu. Böylece enerji üretimi ile zeytin varlığı birlikte güvence altına alındı. Sahada önümüzdeki 4 yılda 48 bin ağacın kademeli olarak taşınması planlanıyor; taşınan ağaçlarla bölgedeki zeytin varlığı 3 katına çıktı. Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan termik santralleri gibi yerli kömürle üretim yapan tesisler, bölgesel enerji ihtiyacını karşılıyor ve binlerce kişiye istihdam sağlıyor.

Mehmet Eroğlu

EKONOMİYE 5 MİLYAR TL

Santraller, 4 milyar dolarlık yatırımla Türkiye elektriğinin yüzde 3’ünü, Güney Ege’nin ise yüzde 85’ini karşılıyor. 4 bin 500 kişiye doğrudan, 100 bin kişiye dolaylı istihdam sağlayan tesisler, bölge ekonomisine yıllık yaklaşık 5 milyar TL katkı veriyor. Enerji arz güvenliği ile tarımsal üretimin birlikte korunabileceğini vurgulayan Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Mehmet Eroğlu, "Türkiye yılda yaklaşık 70 milyar dolarlık enerji ithalatı yapıyor. Bu nedenle enerji arz güvenliği ve yerli kaynakların kullanımı kritik önem taşıyor. Santrallerimiz bu ihtiyacı karşılayan stratejik enerji tesisleri arasında yer alıyor" diye konuştu.

SÜREÇ BİLİMSEL VE ŞEFFAF

Taşıma işleminin enerji arz güvenliği için küçük ama ülke geleceği için büyük bir adım olduğunu belirten Eroğlu, "Maden ve çevre birbirine karşıt olmak zorunda değil, birlikte mümkün" dedi. Taşıma çalışmalarına önderlik eden kurulun başkanı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya ise, "Doğru dönemde, doğru yöntemlerle yapıldığında zeytinler yeni topraklarında yeniden meyve vermeye devam eder. Bizim görevimiz, bu süreci bilimsel ve şeffaf biçimde yönetmek ayrıca kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirmektir" ifadesini kullandı.

Muğla’nın enerjisi yerli kömürle güvende

Yerli kömür, sadece enerji güvenliği değil, cari açık ve istihdam açısından da stratejik önemde. Bölgede 1 milyon ton kömür rezervi bulunuyor; buradan elde edilecek 900 bin MW elektrik,

Muğla’nın 70 günlük ihtiyacına eşdeğer. Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya,sahada gazetecilere yaptığı açıklamada, doğru yöntemle taşınan ağaçların meyve vermeye devam ettİğini söyledi.







