Zeytinde verimi 4 kat arttırdı

GÜBRETAŞ, geliştirdiği yenilikçi ürünlerinin yanı sıra özellikle bilinçli tarımı yaygınlaştırmaya yönelik faaliyetleriyle de tarım sektörü için katma değer üretmeye devam ediyor. Geliştirdiği 20’ye yakın “bitkiye ve bölgeye özel” gübre çeşidi ile tarımda verimlilik ve kaliteyi artırmayı hedefleyen şirket, bu gübrelerin sağladığı sonuçları göstermek üzere her yıl Türkiye’nin farklı illerinde model üretim alanları kuruyor.

BİLİNÇLİ ÜRETİCİ İLE PAYLAŞTI

Bu yıl Türkiye’de 27 arazinin yanı sıra KKTC’de 2 ve Azerbaycan’da 1 noktada farklı bitkisel ürünler için örnek çalışmalar gerçekleştiren firma, toprak analizine dayalı bitki besleme programlarının uygulandığı bu arazilerdeki sonuçları hasat döneminde bölgedeki bilinçli üreticiler ile paylaşılıyor. Balıkesir’in Gömeç ilçesindeki bir zeytin bahçesinde düzenlenen hasat günü etkinliğinde, bilimsel yöntemlerle zeytin tarımında ulaşılan verim sonuçları paylaşıldı. GÜBRETAŞ’ın uyguladığı dengeli bitki besleme programı sayesinde Gömeç’in Dursunlu Mahallesi’nde bir önder üreticiye ait 9 dekarlık arazide, yağlık zeytinde ağaç başına 60 kg üzeri hasatla ‘var yılı’ndaki il ortalamasına oranla 2,5 kat ve Türkiye ortalamasına göre 4 kat verime ulaşıldı.

13 ÇEŞİT ÜRÜN 30 FARKLI NOKTA

Metin Özyürek

Bilinçli tarımı yaygınlaştırmak için yaptığı model üretim alanları çalışmaları ve bu arazilerden elde edilen sonuçlar hakkında bilgi veren GÜBRETAŞ Genel Müdür Yardımcısı Metin Özyürek, şunları söyledi: “Geçen yıl 18 noktada yaptığımız model üretim alanı uygulamasının sayısını 2019 yılında katlayarak artırdık. Yaygın üretimi yapılan 13 çeşit tarımsal ürün için bu yıl toplam 30 farklı noktada model üretim alanı kurduk. Bu alanlardan 27 tanesi ülkemizin değişik noktalarında yapılırken, iki tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ve biri Azerbaycan’da yapıldı. Bu model üretim alanlarındaki çalışmaların sonuçlarını ise hasat zamanı bölgedeki önder çiftçilerimiz ve kamuoyuyla paylaşıyoruz."

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POTANSİYELİ DEĞERLENDİRELİM

Zeytine elverişli iklim ve arazi koşullarına sahip olan Türkiye’nin zeytin üretimi ve ticaretinde dünyadaki en büyük 5 ülkeden biri olduğunu belirten Metin Özyürek, “Bu üründe sahip olduğumuz potansiyeli daha iyi değerlendirebildiğimiz takdirde zirveye yükselmek ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak mümkün. Zeytin ticaretindeki potansiyelimizi değerlendirmenin yolu verim ve kaliteyi arttırmaktan, bunun yolu da bilinçli tarımdan geçiyor” dedi.

ORTALAMANIN ÜSTÜNDE VERİM Genel verim ortalamaları ile araziden elde edilen sonuçları karşılaştıran Özyürek, “TÜİK verilerine göre ülkemizde ‘var yılı’nda ağaç başı ortalama 16 kg yağlık zeytin hasadı alınıyor. Balıkesir il genelinde ağaç başına 26 kg ve Gömeç ilçe genelinde ağaç başı 30 kg ile Türkiye ortalamasının daha üzerinde verimler alınmakta, ‘yok yılı’nda ise bu oranlar düşmektedir” diye konuştu.