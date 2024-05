Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım'dan Bankkart marka iş birliği anlaşması

Bankkart, pazar payını her alanda artırarak, bireysel ve kurumsal segmentteki tüm müşterilerine sektörün en yaygın ve en büyük ödeme sistemleri ağından yararlanma imkânı sunuyor. Ziraat Bankası’nın dijital bankacılık alanındaki yatırımları sayesinde, Bankkart kullanıcıları marka avantajlarına çok kolay ve hızlı çözümlerle erişebiliyor.

“Ziraat Bankası olarak finansal ihtiyaçların olduğu her alanda olduğu gibi ödeme sistemleri alanında da daha fazlasını sunma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Bankkart, 2018 yılında yepyeni yüzü ve teknolojisiyle ödeme sistemleri dünyasında büyük bir adım atarak geniş müşteri tabanımız, güvenilir imajımız ve yaygın ağımızın desteğiyle emin adımlarla sektör liderliğine ulaştı. Bankkart, gencinden emeklisine kadar tüm yaş gruplarına hitap eden, sağladığı avantajlar ile beğeni kazanan bir marka. Aynı zamanda Bankkart spordan, sosyal sorumluluğa kadar birçok projenin içinde. Bu özelliği ile de toplumun her kesimini kucaklıyor. Markamızın, Vakıf Katılım’ın da katacağı güçle yeni bir seviyeye ulaşacağını değerlendiriyoruz. Vakıf Katılım ile iş birliğimizin yalnızca Bankkart markamızı daha da büyütmekle kalmayacağını, finansal teknolojilerin büyük bir hızla geliştiği ve müşteri ihtiyaçlarının çeşitlendiği ödeme sistemleri ekosistemimize de önemli katkılar sağlayacağını öngörüyoruz. Nakitsiz toplum hedefiyle kayıtlı ekonomiyi büyütmek, dijitalleşen dünyaya uygun çözümlerle kartlı ödemeleri olabildiğince geniş bir tabana yaymak ve her segmentten müşterimizi kazandıran ürünlerle buluşturmak için Ziraat Bankası olarak çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Finans Grubumuzun en genç üyesi, dijital bankamız Ziraat Dinamik’in de faaliyet iznini almasının ardından Bankkart ailesinin daha da güçleneceğine inanıyoruz. Avantajlı iş birliği koşulları ve saha yaygınlığı itibariyle sağlayacağı katkıları da dikkate alarak, diğer bankalarımızı da Bankkart dünyasına katılmaya davet ediyorum”