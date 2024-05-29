Ziraat Katılım 9 yaşında

“Ziraat Katılım olarak tüm operasyonlarımızı yönetmek üzere Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda medeniyetlerin bağlantı noktasında bulunan İstanbul Finans Merkezi’nde Ziraat Kuleleri’ndeki yerimizi aldık. Ziraat Finans Grubu’nun tüm paydaşlarıyla bir arada olmanın getirdiği güç ve sinerjiyle müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik daha etkin ve verimli hizmet sunmak, finansal ekosistemde ülkemizin ve bölgemizin öncü kuruluşlarından biri olma hedefleri doğrultusunda İstanbul Finans Merkezi’nde yer almak, bizim için önemli bir dönüm noktası oldu. Yeni genel müdürlük binamızın tüm Ziraat ailemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” d