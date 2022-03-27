Züccaciye sektörü 2022 ihracatında 7 milyar dolara koşuyor: Dünyanın mutfağına talip

Dünyada 200’den fazla noktaya ulaşan züccaciye sektörü, 2021’deki ihracatını 6 milyar doların üzerine çıkarırken, bu yıl 7 milyar doları aşmayı hedefliyor. Firmalar geçtiğimiz yıla göre, kilogram başına ihracatını yüzde 33,5 artışla, 3,36 dolardan 3,72 dolara çıkardı. Endüstriyel mutfak aletlerinden, metal tezgah ürünlerine kadar 8 farklı kategoriyi bünyesinde barındıran sektör, artan küresel talebe bağlı olarak farklı coğrafyalara ulaşma başarısı gösterdi. Şirketler, satışlarının yüzde 55’ini Avrupa Birliği ülkelerine yaparken, Çin’in tedarik sorunu nedeniyle her geçen gün pazar payını artırıyor. Küresel ekonomide yaşanan son gelişmeler ışığında Almanya ve Rusya pazarının potansiyelini Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz ile konuştuk.

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Mesut Öksüz

RUSYA’NIN TALEBİ TÜRKİYE’YE YÖNELECEK

Dünyada en fazla züccaciye ithalatı yapan ilk 10 ülkeden biri olan Rusya’nın gerek ABD gerekse AB ile yaşadığı sorunlar nedeniyle rotasını Türkiye’ye çevireceğini belirten Öksüz, “Coğrafi yakınlık ve ikili ilişkiler önemli etken olacak. Kriz maliyetleri artırsa da üretmeye ve ihracata devam etmeliyiz. Önümüzde önemli fırsatlar var. Rusya’nın kaybettiği pazarları da değerlendirebiliriz” dedi. Almanya'ya 2021'de yüzde 26,4 artışla 445 milyon dolarlık mal satıldığını belirten Öksüz, rakamın 1 milyar dolara çıkabileceğini söyledi.

ZÜCDER Başkanı hedeflerini şu sözlerle özetledi:

ALMANYA İLE 1 MİLYAR DOLAR MÜMKÜN

"2021'de global sıralamada 10.’luktan 8.’liğe yükseldik. 2022 yılında ilk beşe girmeyi hedefliyoruz. Sektörün ihracatını ve de iç pazardaki ticaret hacmini arttırmak için her yıl “ZÜCDER’le Zirveye!” konsepti altında dev organizasyonlar düzenliyoruz. Üretici ve markalar bir araya geliyor. 2021 Kasım'daki etkinliğe 50 ülkeden 100 kadar firma katıldı. 1 milyar dolarlık iş hacmi oluştu. Bu yıl mayıs ve aralıkta 2 etkinlik daha düzenleyeceğiz."

KÜRESEL DENGELER DEĞİŞİYOR