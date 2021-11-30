Ekonomi Züccaciyede 6,5 milyar lık ihracat rekoruna hazırız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Züccaciye'de 6,5 milyar $'lık ihracat rekoruna hazırız

Pandemi döneminde Çin’deki enerji ve tedarik krizi Türkiye'deki perakende sektörüne yaradı. Bu olumlu gelişmelerden etkilenen sektörlerin başında da züccaciye firmaları gelirken, sektör yılı 6,5 milyar dolarlık ciroyla kapatmaya hazırlanıyor.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Züccaciyede 6,5 milyar $lık ihracat rekoruna hazırız
ZÜCDER Başkanı, “Dünya ihracat sıralamasında 10’uncu sıradan 8’e hatta 5’inci sıraya yükselmemiz bile mümkün” dedi.

Pandemi döneminde Çin’deki enerji ve tedarik krizi Türkiye'deki perakende sektörüne yaradı. Bu olumlu gelişmelerden etkilenen sektörlerin başında da züccaciye firmaları gelirken, sektör yılı 6,5 milyar dolarlık ciroyla kapatmaya hazırlanıyor.

YÜZDE 44’LÜK BÜYÜME

Sektörün geçen yıl 4,5 milyar dolarlık ihracatla dünya pazarından %1,98 pay alarak 10'uncu sırada yer aldığını anlatan Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, “Bu yıl 10 ayda 5 milyar dolar ciro gerçekleştirdik. Sene sonunda 6 milyar dolarlık bir hedefimiz vardı ancak 6,5 milyar doları zorlayacağız. Yaklaşık yüzde 44’lük bir büyüme olacak. Sektörümüz açısından çok önemli bir yıl geçiriyoruz” dedi.

5’İNCİ SIRAYA ÇIKABİLİR

ZÜCDER Başkanı, “Dünya ihracat sıralamasında 10’uncu sıradan 8’e hatta 5’inci sıraya yükselmemiz bile mümkün” dedi. Öksüz, ithal ettikleri ham madde konusunda sıkıntı yaşadıklarını, ek vergilerin kaldırılması halinde daha fazla yatırım yapabileceklerini sözlerine ekledi. Antalya’da düzenlenen 8. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici-Marka Buluşmaları'nda 100 yerli ve 100 yabancı firma, ticareti geliştirmek için yüz yüze görüşmelerde bulundu.

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