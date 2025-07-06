Elazığ'da deprem mi oldu? Son deprem nerede oldu? 6 Temmuz AFAD son dakika deprem listesi

Son dakika bilgilerine göre, Elazığ'da deprem meydana geldi. T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 19.38'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.





ELAZIĞ'DA 3.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPRREM

AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 19.38'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin yaklaşık 5 kilometre altında gerçekleşirken, henüz olumsuz bir durum bildirilmedi.

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id

2025-07-06 19:38:18 38.42583 39.25361 5.92 ML 3.6 Sivrice (Elazığ)

2025-07-06 19:29:19 36.71389 25.87861 7.0 ML 2.5 Ege Denizi

2025-07-06 19:09:11 38.23194 38.71306 6.68 ML 1.2 Pütürge (Malatya)

2025-07-06 18:41:57 39.44222 28.12694 7.0 ML 1.3 Bigadiç (Balıkesir)

2025-07-06 18:40:12 39.49139 28.15056 7.0 ML 1.4 Bigadiç (Balıkesir)

2025-07-06 18:38:55 39.515 28.14194 6.88 ML 1.4 Bigadiç (Balıkesir)

2025-07-06 18:07:55 39.26667 27.84417 6.59 ML 1.0 Kırkağaç (Manisa)

2025-07-06 18:01:22 39.23528 40.30889 12.67 ML 1.9 Kiğı (Bingöl)

2025-07-06 17:49:51 40.1775 42.01444 7.0 ML 2.0 Horasan (Erzurum)

2025-07-06 17:37:40 39.32167 27.77806 14.93 ML 1.4 Soma (Manisa)

2025-07-06 17:15:03 39.22194 28.99 11.34 ML 1.4 Simav (Kütahya)

2025-07-06 16:50:08 38.29556 38.90889 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya)

2025-07-06 16:49:29 39.32083 27.74361 13.58 ML 1.4 Soma (Manisa)

2025-07-06 16:36:12 37.12333 28.79639 7.0 ML 1.1 Menteşe (Muğla)

2025-07-06 15:34:54 40.84167 28.28639 14.62 ML 2.0 Marmara Denizi - [25.00 km] Silivri (İstanbul)

2025-07-06 15:27:35 37.89972 29.35833 7.0 ML 1.0 Çal (Denizli)

2025-07-06 15:26:26 38.19194 38.62417 7.0 ML 1.5 Pütürge (Malatya)

2025-07-06 15:23:55 39.95611 38.81528 19.0 ML 1.3 Refahiye (Erzincan)





1. 2. 3. DERECE VE EN AZ RİSKLİ DEPREM BÖLGESİ

Birinci dereceden deprem bölgesi olan iller; İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.





İkinci derece deprem bölgesi olan iller; Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.





Üçüncü derece deprem bölgesi olan iller; Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.



