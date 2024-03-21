Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bugün yaptığı toplantıda önemli bir karara imza attı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından elektrik faturası desteği alan 3 milyon 721 bin hak sahibi; taşınma söz konusu olsun ya da olmasın elektrik aboneliği sürecinde güvence bedeli ödemeyecek.

Güvence bedeli hane elektrik tüketimine göre 681 TL ile 1634 TL arasında değişiyor.

Düzenleme ile söz konusu yardımın ihtiyaç sahiplerine daha etkin bir şekilde ulaştırılmasının yanı sıra hane üyesi olmayan ya da farklı isim üzerine kayıtlı elektrik aboneliğinin ve usulsüz kullanımın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Elektrik Tüketim Desteği Nedir, Kimler Alır?

Yardıma muhtaç haneler devletten destek alarak elektrik ihtiyacını da karşılayabiliyor. Söz konusu desteği yalnızca sosyal yardım programlarından yararlananlar alabiliyor. Ancak istisna olarak, elektronik cihaz kullanması gereken kronik hastalar da destekten yararlanabiliyor. Destek kapsamında ödenecek ücret, hanedeki kişi sayısına göre 130-260 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Elektrik Tüketim Desteği'ne Nasıl Başvurulur?